La apertura de un nuevo proceso extraordinario para la instauración del bachillerato de artes en el IES Pedro Floriani de Redondela ha sido valorado con moderado optimismo desde el grupo municipal del BNG. Los nacionalistas consideran que, pese a la apertura de las matrículas, “a improvisación e falta de rigor vician todo o proceso e confírmanse as nosas sospeitas que se trata dunha estratexia para impulsar a candidatura do PP en Redondela”, asegura la edil Jésica García.

Desde esta formación exigen a la Consellería de Educación que elimine “as numerosas trabas” impuestas a la creación de esta oferta educativa en el municipio y reclaman que “o bacharelato de artes se instaure sen condicións”. En este sentido, García expresa su sorpresa por los obstáculos que considera que se están poniendo a los alumnos. “O propio periodo de inscrición limítase a cinco días hábiles, cando xa moito alumnado se matriculou noutros centros”, señala.

También demandan que la puesta en marcha para el próximo curso no esté condicionado a un número mínimo de alumnos. “Segundo fontes da Consellaría obrígase ao alumnado a renunciar á matrícula xa feita noutros centros de Vigo, Mos ou Pontevedra, unha condición que xera unha enorme anisedade no alumnado e familias ante a posibilidade real de quedar sen praza se finalmente en Redondela non se imparte este bacharelato”, denuncia García.