Activismo feminista en las aulas de secundaria

El Concello de O Rosal continúa organizando actividades en el marco de los talleres de afectividad y sexualidad que cada año se imparten al alumnado de secundaria del CPI Manuel Suárez Marquier, en el que trabajan conceptos como la autoestima, estereotipos de género, sentimientos, relaciones de pareja o la presión de grupo de cara a fomentar el buen trato y prevenir la violencia de género entre los jóvenes. Así, la semana pasada los estudiantes de 3º de ESO de O Rosal recibieron la visita de la activista feminista y escritora rumana Amelia Tiganus, una superviviente de la trata de mujeres y referente del movimiento feminista en España, donde vive en la actualidad. Tiganus compartió en una charla su historia personal y animó a los jóvenes a reflexionar sobre la explotación sexual femenina. La activista también participó en la radio escolar, donde fue entrevistada por alumnado del centro educativo.

“Para nosotros es un orgullo contar con la presencia de una figura como la de Amelia Tiganus, que acercó a nuestros jóvenes a una realidad dura de una forma cercana y educativa con la que sensibilizarlos sobre la igualdad real desde otro punto de vista”, explica la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández.

Nacida en Rumanía, a los trece años Tiganus fue violada en grupo y, a partir de ese momento, “me convertí en una mujer desechable, que es el destino de muchas mujeres que sufren la violencia sexual”. “Todo cambió porque, a partir de ese momento de mi vida, me convertí en una adolescente muy vulnerable, cosa que los proxenetas supieron aprovechar”, comentó la propia activista en un testimonio absolutamente desgarrador.

Autora de varias obras y formadora, de sus apariciones en los medios de comunicación destaca su intervención en un reportaje de "Salvados" titulada "Las invisibles", un programa en el que fue entrevistada en profundidad por Jordi Évole. Militante de EHMA, el Movimiento Abolicionista del País Vasco, en el año 2021 fue una de las fundadoras de la asociación Emargi, dedicada a luchar de forma integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas desde su dimensión local, nacional e internacional.

Sistema prostitucional

La activista abolicionista y exvíctima de trata Amelia Tiganus realiza en su libro "La revuelta de las putas" un profundo análisis sobre el funcionamiento del sistema prostitucional. En una entrevista reciente a FARO, señaló que la a prostitución es violencia sexual. “Ser penetradas de manera continuada y repetitiva es una tortura. El cuerpo de una mujer no está hecho para ser penetrado durante doce horas, los siete días de la semana. Sin embargo, muchos puteros no se reconocen como agresores sexuales, porque se ven a sí mismos como ‘puteros majos’, que están haciendo un favor a la humanidad ‘ayudando’ a mujeres que están en situación de pobreza, y que las tratan bien porque no les pegan. Los puteros pagan por penetrar a mujeres que no les desean. Esta idea de ser mujer y tener sexo sin querer sexo, fuera del sistema prostitucional, se consideraría una violación. Sin embargo, en la prostitución la violencia sexual queda justificada por el intercambio de dinero”, explicó.