Sesenta kilos de pelaje que salvan vidas

Una raza que pasó de estar a punto de desaparecer a ser valorada por la unidad canina de la UME para incorporarla en sus trabajos de rescate. Así explica la guía y entrenadora Ángeles Rodríguez la trayectoria de los últimos años de los perros terranova como el suyo, Deva: sesenta quilos peludos de bondad que no dudan en arriesgar su vida para salvar la de los demás.

Son ejemplares que sobresalen en rescate acuático debido a su estructura muscular, pelaje grueso y de doble capa, patas palmeadas y habilidades innatas para la natación. Deva tiene siete años y lleva desde los seis meses entrenando en la playa fluvial de Maceira. Capaz de rescatar del agua a tres personas a la vez y remolcar 1.500 quilos, en septiembre del año pasado la Asociación Española de Criadores y Amigos del Terranova le otorgó la titulación de “can auxiliar de costa”, lo que a ha supuesto también que Ángeles tenga la consideración de jueza de las pruebas que se hacen a nivel estatal reconocidas por la Real Sociedad Canina España. Ambas conquistaron al jurado en el pantano de Burguillo, en Ávila, y dieron un paso de gigante en el reconocimiento de esta raza de perros como rescatadores acuáticos. “La UME quiso conocer el trabajo de Deva para evaluar la posibilidad de trabajar con terranovas”, explica Ángeles a la vez que recuerda que se trata de una raza originaria de la isla de Terranova (Canadá) “que viajaba en los barcos pesqueros con los indígenas sirviendo de apoyo para el rescate de marineros, pues tienen una alta resistencia a las bajas temperaturas del aguas y es un excelente nadador”.

Además, “se pueden entrenar para que trabajen por sí solos”. El propio instinto de Deva hace que reaccionen ante gestos bruscos o voces de socorro y corra a auxiliar a la persona sin que su amiga y entrenadora dé la alerta.

Reconocimiento del Concello

En reconocimiento a estos logros y también por la inestimable aportación y dedicación con la que realizan su labor de rescate humano, el alcalde del Concello de Covelo, Pablo Castillo, les hizo entrega ayer de una placa conmemorativa, además de la renovación de la autorización un año más para entrenar en el municipio. Práctica que además la consideran un atractivo para todos aquellos que se acerquen, haciendo partícipes a los niños que pueden subir a la zódiac que emplean para los entrenamientos.

En el acto estuvieron presentes, y el Concello también reconoció su labor, Antonio Corredoira y Manuel Souto, ambos vecinos de Ángeles, con los que forma el equipo de Entrenamiento de Perros de Rescate en el Agua y Detención.

Ángeles, madrileña de nacimiento, llegó a Galicia con 22 años y con 50 se trasladó a vivir a una casa a Mondariz pero fue “con la gente de Covelo con la que mejor conecté, donde encontré más cariño y apoyo”, asegura. Ahora, a sus 65 años cuenta con una amplia trayectoria en el sector canino y de labor altruista.

“Era muy difícil entrenar porque no tenemos acceso a las playas de mayo a septiembre y tampoco tenemos donde guardar el equipamiento. Yo buscaba un sitio y Covelo me lo facilitó todo. Gracias al Concello y a su gente pudimos avanzar y alcanzar los objetivos y las titulaciones. En Mondariz también tuve la suerte de encontrar a unos vecinos que me ayudan en los entrenamientos”

Hace dos meses la familia ha crecido, Deva es madre de dos cachorros y se encuentra en fase de descanso, centrada en la crianza de sus bebés caninos que pronto comenzarán a entrenar con el objetivo de desarrollar las mismas habilidades.