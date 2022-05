O Galiñeiro, el monte que se lee

No se olviden el teléfono móvil cuando salgan a pasear por el monte. Por razones de seguridad en primer lugar, por si sufren algún percance, pero también para conocer a fondo lo que ven a su alrededor. En O Galiñeiro disponen de códigos QR que les mostrarán qué árboles se han plantado en cada parcela y por qué, qué yacimientos arqueológicos pueden encontrarse y su historia y, en definitiva, cómo se recupera la vida tras la oleada de incendios que arrasó la práctica totalidad de su superficie en 2017.

Poco tardó el color verde en recubrir de nuevo el territorio calcinado en aquella tragedia, pero lo importante es cómo lo hizo en O Galiñeiro. La comunidad de montes desarrolla numerosos proyectos para diversificar el uso del territorio forestal y generar beneficios dejando atrás el monocultivo de eucalipto que tanto daño ha hecho a su territorio. Lo hacen a través de la campaña “Vincios Verde” , una “resposta resiliente ante o lume que arrasou o 81% do monte, que busca poñer en valor a terra afectada, xerando emprego e riqueza no medio natural a través da rexeneración e da posta en marcha de actividades vinculadas coa xestión sostenible do monte”, explica José Taboada, coordinador de la sociedad mancomunada.

La implicación social es fundamental a la hora de mantener las plantaciones y tesoros patrimoniales en la zona y, para lograrla, es imprescindible la divulgación. “A xente vén pasear e non tén nin idea do que hai en cada parcela”, señala el portavoz. De ahí que los comuneros pensasen en un nuevo proyecto llamado “Lendo o monte”, que reparte códigos QR para dar a conocer su trabajo, por aquello de que no se ama ni se cuida lo que no se conoce. Uno de los códigos está en el Bosque dos Nenos, 8 hectáreas de reforestación a cargo de colegios y familias que ha superado ya los 1.500 árboles autóctonos. Otro se sitúa en la Carballeira do castro de Xián, un espacio natural alrededor de una acrópolis rocosa muy alterada por la acción humana. Hay otro en torno al conjunto arqueológico Auga da Laxe, que incluye el petroglifo de armas más importante de Europa. El bosque vecinal que pretende recuperar la carreña, una ciruela característica de la parroquia de Vincios, con esquejes aportados por los lugareños es otro de los recintos sobre el que se puede indagar escaneando el código, igual que la plantación de castaños para la producción de setas o la de nogales para comercializar nueces en el futuro, así como la futura transformación de la casa rectoral de Vincios en un centro social ambiental, entre otros.

Nueva página web

Taboada y Basilio Vila, trabajador forestal de la comunidad de montes, han colocado los primeros catorce QR esta semana a lo largo y ancho de O Galiñeiro, y los han señalizado con pintura blanca para que se aprecien desde lejos. Cada uno de ellos conecta los dispositivos automáticamente con la nueva web que la entidad ha estrenado en los últimos días, también para mostrar al mundo el alcance de sus proyectos.

La colaboración de empresas en sus iniciativas es otro de los objetivos de esta campaña de divulgación. En cada uno de los apartados que se abren en la pantalla del móvil hay un espacio para la publicidad de aquellas que deseen implicarse,. La entidad también dispone de un sumidero de CO2 para las que quieran compensar sus emisiones.