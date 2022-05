Vuelve una de las citas clásicas del running gallego, O Porriño 10K. Las calles de la villa del Louro acogen hoy, desde las 10.00 horas, la prueba en las categorías menores (benjamín, alevín, infantil y cadete). Serán 1.400 atletas llegados de toda la geografía gallega los que compitan en la modalidad absoluta, de 5 y 10 kilómetros, con salida programada a las 11.00 horas. Y el broche final lo pondrán los más pequeños, a las 12.15 horas será el turno de la categoría Chupetes (los nacidos del año 2018 en adelante) y a continuación los pitufos (los nacidos entre 2015 y 2017); para participar en ambas no es necesario inscripción previa.

Solidaria y sostenible

La prueba, organizada por el Concello do Porriño y el Club Atletismo Porriño, viene cargada de solidaridad y responsabilidad ambiental. Así, animan a todos los participantes a contribuir con los que más lo necesitan entregando alimentos no perecederos en el momento de recoger el dorsal, los cuales irán destinados a SOS Porriño. Y con un objetivo sostenible, en esta edición se acordó no hacer publicidad en papel, utilizando en su lugar el formato digital.

El alcalde Alejandro Lorenzo agradece al Atletismo la “ilusión y ganas que ponen en la organización de la prueba, que permitirá que de nuevo disfrutemos este domingo de un evento tan especial como la 10K, que demostrará una vez más que somos el Concello do Deporte. Y lo somos, sin duda, gracias a nuestros clubs deportivos”.