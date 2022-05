Un vigués de 42 años y su hijo de 10 fueron arrastrados por la corriente del río Miño ayer en la playa fluvial de Arbo. El padre falleció y al niño lo buscaba al cierre de esta edición un operativo especial integrado por efectivos de España y Portugal.

La tragedia se desencadenó en torno a las siete de la tarde en el área de baño ubicada en las proximidades del puente internacional que comunica la localidad de Arbo con la portuguesa de Melgaço. Al parecer, el niño se cayó al agua cuando trataba de recuperar una chancla que se le había escapado y el padre se tiró a rescatarlo. Con ellos estaban la madre y otra hija, de 8 años de edad.

La Comandancia Naval del Miño, la Guardia Civil, bomberos de Porriño, voluntarios de Protección Civil y efectivos de las fuerzas de seguridad de Portugal se desplegaron por las orillas del Miño en busca de ambos. Al progenitor, L. C. R. C., lo encontraron con vida. Los sanitarios trataron de reanimarlo pero ya no fue posible. Dos helicópteros, el “Pesca 1” del Servizo de Gardacostas de Galicia y el del 061 con base en Ourense se sumaron al operativo y fue uno de ellos el que trasladó el cuerpo. Vecinos y pescadores se incorporaron también de forma voluntaria a la búsqueda.

Al pequeño lo buscaban anoche y estaba previsto peinar las riberas a lo largo de toda la madrugada para tratar de recuperarlo, según indicaba el alcalde de Arbo, Horacio Gil, en el lugar del accidente.

La búsqueda se desplegó por tierra y aire. Los mencionados helicópteros sobrevolaron la zona, mientras que los integrantes del operativo recorrían las riberas con cuerdas para evitar ser arrastrados en caso de entrar al agua para rescatar al desaparecido.

Los coordinadores de la búsqueda ordenaron cerrar las compuertas de la presa de Freiría para rebajar el caudal y facilitar las maniobras.

Esta mañana de domingo continúa la búsqueda desde el puente internacional de Arbo y a lo largo de todo el curso del Miño hasta su desembocadura. Participan en la procura el Grupo de Apoio Loxístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencia (AXEGA) a través de drones, los equipos especializados de la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de Ponteareas.