El grupo municipal del BNG de Soutomaior ha logrado un acuerdo unánime por la defensa de los ríos Verdugo y Oitavén en el pleno de urgencia celebrado ayer en el Concello. La moción aprobada insta al gobierno local a trasladar tanto a la Xunta como a la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil su rotundo rechazo a la propuesta de construcción de un embalse en Forzáns y a un trasvase del río Verdugo.

El portavoz municipal del BNG, Manu Lourenzo, explicó que con este acuerdo también se exige a ambas administraciones “unha xestión dos recursos hídricos respectuosa co medio ambiente” de los municipios de Soutomaior y Ponte Caldelas, principales afectados por la construcción de un embalse en Forzáns o por el trasvase del Verdugo al Oitavén.

Por otra parte, Lourenzo, que también es diputado del BNG en el Parlamento gallego, criticó que el pasado miércoles la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, no rechazase la construcción de un nuevo embalse, ante la pregunta que el propio Lourenzo realizó en la sesión parlamentaria. “A Xunta segue a negarse a desbotar a posible construción dunha presa en Forzáns, pese a que llo preguntamos directamente”, lamentó.

El edil nacionalista reprocha también que la Xunta no enviase a los concellos afectados (Soutomaior y Ponte Caldelas) el informe del estudio de alternativas y el documento ambiental para la mejora de la garantía del abastecimiento de la zona sur de la provincia. “Eu mesmo o solicitei no Parlamento e, polo de agora, pese a que aínda está en prazo, o goberno galego non nolo facilitou”, concluyó.