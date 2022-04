Rivas expresa sus dudas sobre la oferta del bachillerato de artes para el próximo curso

El gobierno local de Redondela expresó ayer sus “reservas e escepticismo” respecto al anuncio realizado por la Consellería de Educación sobre la implantación del bachillerato de artes en este municipio para el próximo curso. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, señaló que aunque el compromiso de la Xunta “da resposta ás continuas e insistentes demandas que levaba facendo a Federación de Anpas e o propio goberno local”, lamenta que no aclara “nin prazos, nin lugar para poñelo en marcha”.

Rivas se mostró escéptica sobre el anuncio “toda vez que a matrícula para o vindeiro curso xa está pechada e moitos mozos, que tiñan a intención de estudar o bacharelato de artes, formalizaron a súa matrícula en Vigo, Mos ou Pontevedra ou, ante a falta de posibilidade de desprazarse, optaron por outras especialidades”.

La regidora local considera “estraño” que a pesar de anunciarse la puesta en marcha para el próximo curso la especialidad de artes “a estas alturas non saiba nin como, nin onde, nin cando e, nin tan sequera, si será en horario de mañá ou tarde”. En este sentido, la dirigente municipal se mostró muy crítica con el titular de Educación al advertir que los estudiantes redondelanos “non son de segunda categoría e, como goberno de todos, non imos consentir que se lles trate como tales”.

Moción del BNG

Por otra parte, el grupo municipal del BNG de Redondela presentará hoy en el pleno corporación una moción por la que exigen la dimisión del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, “por mentir e non defender os intereses da mocidade de Redondela, privándoos dunha educación pública, galega, de calidade e en igualdade de oportunidades”.

Los nacionalistas recuerdan que en septiembre de 2021 su grupo parlamentario llevó al Parlamento gallego una propuesta para implantar el bachillerato de artes que fue aprobada por unanimidad, pero lamentan que “en cinco meses non houbo avances respecto desta cuestión”. Ante la inacción de la Xunta, el BNG volvió a presentar una pregunta sobre este asunto a Educación y la respuesta fue “escusarse na implantación do novo currículo para deixar claro que Redondela non terá bacharelato de artes”.