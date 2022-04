La recuperación del puente romano de As Achas incluirá todo su entorno

El pleno de A Cañiza aprueba hoy el convenio de colaboración con la Diputación de Pontevedra para la ejecución del proyecto de recuperación del entorno del antiguo puente de As Achas por un importe de 411.015,58 euros. De esta cuantía, el ente provincial aporta el 70% y el restante 30% lo asume el Concello con fondos propios. Supondrá para las arcas municipales un total de 123.304,67 euros, distribuidos en dos anualidades.

El proyecto elaborado por la Diputación para el acondicionamiento de los 560 metros entre los núcleos de As Achas y A Ponte, que coincide con el tramo viejo de la EP-5002, “prevé una actuación integral para la mejora de la seguridad vial entre ambos núcleos, recuperando además los valores patrimoniales del puente de As Achas, sustituyendo el firme del asfalto actual por pavimento de lastra de granito y las actuales barandillas metálicas por un vallado de piedra de 110 cm de altura”, según la Administración local, entre otras actuaciones. “Se trata de una obra impulsada por el alcalde Luis Piña” y que “da respuesta al compromiso adquirido con los vecinos de A Cañiza de recuperar no solo un elemento de nuestro patrimonio arquitectónico civil sino también un lugar destacado en la memoria histórica del municipio”.

Con todo, el líder de la oposición en A Cañiza, el popular Miguel Domínguez califica este convenio de “un gol que le mete la Diputación a Luis Piña”. Y es que, según Domínguez, el Concello no debería aceptar la cofinanciación, “tendría que estar financiado al 100% por el ente provincial”. Justifica el popular que “no se trata de un núcleo urbano en el que el Concello tenga que cofinanciarlo, y que se trata de una carretera 100% provincial”.

Apunta Miguel Domínguez que este proceso se inició ya en 2012, durante su etapa en la Alcaldía, con una visita del entonces presidente Rafael Louzán, que le comunicó “que estaba incluido en los presupuestos de 2013 y en 2016 la presidenta Carmela Silva se comprometió a ejecutar los trabajos”. Los populares votarán a a favor “porque llevamos muchos años pidiendo esta rehabilitación”, explica su portavoz.