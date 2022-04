La Agrupación de Electores de Redondela (AER) reclama que se retire el Día do Cristo como festivo local en el calendario oficial y urge al gobierno municipal a sustituirla por otra. La formación asamblearia se muestra abierta a estudiar, junto con el resto de la corporación, un nuevo festivo para el municipio, aunque como ya planteó en otras ocasiones, propone el martes de Entroido, que quedaría como el otro día no laborable en Redondela junto con el jueves de la Festa da Coca, que este año se celebrará el 16 de junio.

Los representantes de AER se oponen al festivo del Día do Cristo al considerar que el contenido excesivamente religioso de esta festividad “carece de sentido nun estado e nun Concello aconfensional”. Además justifican que el acto central es la procesión, que este año no se celebró, pero en caso de salir sería sobre las 20.30 horas, “un horario que permite a asistencia de todos os fieis sen necesidade de declarar este día como non laborable”. Por último, denuncian la contaminación acústica derivada de las bombas de palenque por las molestias que causan a los animales.