"Xa que é un ano diferente, temos un final de ano extraordinario!!! Esperámosvos en Lalín mañá para un espectáculo inolvidable e único na nosa historia! Luuuuuumeeeee". Con este anuncio publicado no seus perfís de redes sociais, a Rondalla Santa Eulalia de Atios, do Porriño, anunciaba a súa presenza na xornada do sábado na LIV Festa do Cocido de Lalín, nunha actuación que prometía sorpresa, da que deixaban algunha pista nun dos cancelos finais da súa publicación: #Aturuxo

