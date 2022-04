Tui y Valença se lanzan a promocionar el nuevo Camino de Santiago por la Costa

La eurociudad Tui-Valença ya se lanza a promocionar la el Camino Portugués por la Costa oficializado por el Gobierno luso en contraposición al que está reconocido en Galicia. Esta nueva ruta sale de Oporto y finaliza en Valença en lugar de entrar en Galicia por A Guarda desde el municipio de Caminha. La promoción del nuevo itinerario llega a través de una “andaina” desde Oporto hasta Tui con una caminata en cinco etapas que se van a realizar entre el 21 de mayo y el 9 de julio. Esta actividad forma parte de la iniciativa Andainas de la eurocidudad que plantean diferentes rutas y que comienzan este fin de semana.

La participación está limitada a cincuenta personas y tiene un precio de doce euros por etapa, incluyendo el transporte hasta el punto de partida, seguro, agua y fruta. La primera etapa se realizará el sábado 21 de mayo recorriendo los 27 kilómetros desde la Sé de Oporto hasta Vila do Conde. El fin de semana siguiente, el 28 de mayo, se recorrerán 28 kilómetros desde Vila do Conde a Marinhas. El Camino continuará el 18 de junio con la etapa entre Marinhas y Viana do Castelo, que constará de 26 kilómetros. Ya el 2 de junio se realizará el recorrido entre Viana y Camiña con un total de 27 kilómetros. Por último, el 9 de julio se llevará a cabo el último tramo, desde Camiña y pasando por Vila Nova de Cerveira, Valença y llegando a Tui. Las personas interesadas pueden ampliar información enviando un correo electrónico a caminhadas.andainas@gmail.com o en los teléfonos 607785601 y 00351934440770.

Tercer itinerario

El trabajo de certificación de esta nueva ruta jacobea costera por parte de Portugal se llevó adelante de forma conjunta por las secretarías de Estado de Turismo y de Patrimonio Cultural de Portugal, que reconoce la integridad del trazado y su elevado valor patrimonial, y que supone la delimitación oficial del tercer Camino de Santiago en tierras lusas, tras la ruta jacobea interior y el central portugués. El nuevo itinerario reconocido tiene 138 kilómetros y recorre los municipios de Oporto a Valença. Para su certificación Portugal consiguió un “amplio consenso” entre todas las administraciones, tanto de las cámaras implicadas como de los diferentes departamentos del Gobierno luso, lo que permitirá la conservación de estos itinerarios.