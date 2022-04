El recinto de la antigua feria de ganado de Redondela acoge hoy, a las 22.00 horas, el concierto que decidirá el ganador del concurso de maquetas del Festival Millo Verde.

Los finalistas serán la cantante ferrolana Lidia India y el grupo The Mirror Music. También actuarán como invitados En Albis y Kings of the Beach. El precio de las entradas es de 5 euros con consumición incluida.