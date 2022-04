O poder da Falange da Ramallosa

“Desde el primer día del Movimiento, a las órdenes de la Guardia Civil de Bayona haciendo limpieza de la retaguardia”. José Lorenzo, albanel de Panxón, acreditaba con esta frase a súa pertenza á Falange cando o partido único do réxime franquista ordeou en 1938 unha renovación xeralizada de carnés para purgar posibles traidores que se tiveran afiliado na procura dun salvoconducto que os liberase da represión. Coma el foron moitos os que botaron man de eufemismos coma o da limpeza da retagarda ou o da vixilancia, mesmo o do servizo de orde pública, entre outros, para xustificar a súa participación activa na persecución e na violencia contra os chamados “rojos”. Chegaron a ser uns 250 os militantes da formación fascista na Ramallosa, a máis poderosa do Val Miñor, con delegacións tamén en Baiona e en Gondomar. Así o asegura o historiador e escritor Carlos Méixome Quinteiro, que presenta hoxe no auditorio de Nigrán ás 20.00 o seu novo libro, “O terror nas Tebras e outras catas na memoria”.

Trátase da segunda parte de “Catas na memoria. A represión franquista no Val de Miñor”, o primeiro traballo de investigación sobre a persecución aos republicanos en toda a comarca que Méixome publicou hai un ano. Nesta nova achega, o autor recolle o acontecido durante a guerra civil no Baixo Miño, con episodios centrados en Tomiño e no campo de concentración do mosteiro de Oia, e pecha o círculo dos escuros anos en Baiona, Nigrán e Gondomar cunha aproximación detallada aos vitimarios.

O partido único do réxime chegou a contar cuns 250 militantes na Ramallosa, segundo Méixome, que presenta a obra hoxe ás 20.00 no auditorio nigranés

Case sempre se abordan as historias das vítimas á hora de falar da represión, pero Méixome decidiu estudar tamén os verdugos. “O que sucede é que na memoria oral normalmente dise que os falanxistas eran uns señores moi malos coma o cabo Pena que pegaba, fusilaba, paseaba... Tiña que ser un personaxe perverso, si, pero unha represión tan grande coma a que se viviu no Val Miñor non a fan catro sanguinarios. Tiña que haber un tecido social que apoiase e xustificase iso e o executase”, explica.

Documentouse no Arquivo Municipal de Nigrán, que garda toda a documentación existente sobre a Falange Española da Ramallosa. Milleiros de actas, cartas e informes desde a fundación da formación en 1936 ata a chegada da democracia. Méixome centrouse no trienio da guerra civil e desa etapa atopou material dabondo para expoñer con claridade como funcionaba a organización e quen a integraba.

“Era un entramado do que formaban parte o poder económico e o político”, salienta. Proba delo son as cartas que lle mandaban a curas, alcaldes e mesmo empresas para denunciar veciños, esixir contratacións ou favores, “demostrar quen mandaba, en definitiva”, recalca Méixome. Ou mesmo os informes que remitían ao superiores en Pontevedra para dar conta de “logros” como a captura nos montes de Priegue o 20 de decembro de 1938 do fuxido Lolito, fusilado a mañá seguinte no medio da parroquia.