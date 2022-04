El Festival Alternativo Millo Verde vuelve este año con todos los ingredientes que han hecho de él una referencia del activismo cultural. El año pasado ya tuvo programación, pero será en esta edición, la decimoquinta, en la que además de los conciertos recuperará su clásico concurso de maquetas. Será este viernes cuando se dirima si se suman al cartel definitivo la banda ferrolana Lidia India o la miñorana The Mirror.

De los nombres que tomarán la playa de Cesantes del 9 al 11 de junio solo se conoce un aperitivo, de sabor africano pero cocinado con manos chilenas. Se trata de la orquesta Newen Afrobeat, que desde el país latinoamericano hace una relectura del legado del nigeriano Fela Kuti, icono de la música de África y de la lucha por los derechos humanos. El combo para en Redondela en medio de una extensa gira europea que le llevará a destacadas plazas como Oporto, Madrid, Bilbao, Liverpool o París.

La propuesta de Newen Afrobeat encaja a la perfección en la filosofía del Millo Verde, un festival que hace del eclectismo una de sus señas de identidad. Otra, incentivada por el escaso presupuesto que manejan, es la de rastrear proyectos prometedores pero que todavía se mueven en cachés limitados.

Pero antes de llegar a junio, este viernes se celebra la gran final del concurso de maquetas. La previa será desde las 16:00 con partidos de basket 3x3 amenizados por DJ Parking Dust. Los conciertos se celebrará a partir de las 21:00 en la Feira do Gando, al precio de cinco euros con derecho a voto, a un vaso y una consumición. Abrirá fuego el grupo invitado In Albis, tras los que actuarán los dos candidatos: primero The Mirror y después Lidia India. Cerrarán la noche Kings of the Beach, ya casi unos clásicos del festival.