Casi nunca llamó dos veces. Sabe a qué hora hay gente en cada casa de su zona de reparto y dónde encontrar a los destinatarios en caso de envío urgente. Incluso se sabe los DNI de los vecinos más mayores o con problemas de movilidad para evitarles el engorro de buscar el carné cuando les lleva una carta certificada o un paquete. “Agora esquecereinos todos”, comenta con una sonrisa. Latino Rodríguez Areal es el veterano de los carteros del Val Miñor y se jubila hoy mismo después de 39 años y medio de reparto en su propia parroquia, la gondomareña de Borreiros.

Ahora trabajan con dispositivos electrónicos PDA que, además de registrar las entregas o localizar domicilios, les permiten llevar encima todos los servicios de la oficina postal, cobrar recibos y hasta llevar dinero a sus clientes a modo de cajero automático portátil. La tecnología ayuda a los carteros rurales, sí, y aporta a los usuarios la comodidad de realizar gestiones sin moverse de casa. Pero hay muchas cosas que todavía no puede sustituir y los vecinos de la parroquia gondomareña de Borreiros lo saben bien. Latino le hace las entregas con una sonrisa y los llama a todos por su nombre. “Si, seguramente sei de memoria case todos os nomes e apelidos dos máis de 800 domicilios da parroquia”, contesta. A la dilatada experiencia suma un carácter afable y servicial que los que le abren la puerta cada día quieren agradecer. Por eso la Asociación de Veciños San Martiño de Borreiros le prepara un homenaje este sábado a las 19.00 en el salón de actos del centro cultural.

Un gesto que valora “moitísimo” y que le deja claro que puede retirarse con la satisfacción “de ter cumprido sempre o mellor posible” con su trabajo. Se incorporó la plantilla de Correos en noviembre de 1983. Había trabajado en varios sectores pero enseguida descubrió su vocación en el reparto, siempre en la parroquia en la que nació y se crió, donde su padre también había sido cartero de manera eventual. “Sempre me gustou isto, porque me permitía a liberdade de non estar metido nunha oficina durante oito horas”, explica.

Aunque no siempre fueron tan agradables los recorridos. “Primeiro iamos en moto e no inverno era complicado, mollabámonos”, recuerda. Pero hace ya 25 años que trabaja con el coche y con él también ha vivido numerosas anécdotas: “unha vez deixei a porta aberta no barrio do Seixo e cando volvín había un can dentro que non me deixaba meterme”, rememora entre risas.

Más de una mordedura de perro se ha llevado a lo largo de estas cuatro décadas, pero la gran mayoría de sus recuerdos son positivos, siempre “intentando axudar”. “Antiguamente moita xente me pedía que lle lera as cartas, eran outros tempos”, señala.

Ahora lo que le piden es que no se retire, aunque sea en broma, y le demuestran que lo echarán mucho de menos. Él también a todos ellos, pero ya tiene planes para la nueva etapa. “Dedicareime facer choio na finca e na casa e a descansar”. Bien merecido lo tiene.

Eso sí, por el momento se mantendrá muy activo en el movimiento asociativo de su parroquia, como ha hecho siempre. Preside la comunidad de montes de Borreiros desde 1986, es vocal en la asociación vecinal y colabora con lo que haga falta.