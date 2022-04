El BNG trasladará al Parlamento gallego su rechazo al trasvase del Verdugo y a la construcción de un nuevo embalse en Forzáns para abastecer a Vigo y su área.

El diputado nacionalista Manu Lourenzo preguntará en el próximo pleno sobre este proyecto que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil remitió a la Xunta y al Concello de Vigo.Las medidas contempladas en el informe serán abordadas en la sesión plenaria que se celebrará los próximos días 26 y 27.

El informe de la Confederación Hidrográfica contempla como opción prioritaria para el abastecimiento de Vigo la construcción de una presa en la parroquia de Forzáns, en Ponte Caldelas, y un trasvase en el encuentro de los ríos Verdugo y Oitavén, en Soutomaior.

Problema de gestión

Lourenzo considera que Vigo no tiene un problema de abastecimiento de agua, sino de gestión. “Non é normal a pérdida de catro de cada dez litros de auga polo abandono e deterioro das redes de saneamento. Non semella razoable perpetrar agresións aos ríos e aos bancos marisqueiros da dimensión dun trasvase ou dun encoro, namentres en Vigo pérdense o 35% do caudal que entra na cidade ou se baldean as rúas con auga potable”, afirma.

El diputado nacionalista también califica de “irresponsabilidade” la actuación “posto que incumpre a lexislación europea”. Lourenzo señala que “de levarse adiante o contido neste informe os ríos Verdugo e Oitavén sofrerían unha agresión irreparable, pero ademais estariamos a perpetrar unha agresión aos bancos marisqueiros do fondo da ría, que son Rede Natura e que dan de comer a miles de familias de varios concellos”.