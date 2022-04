Los mayores de Nigrán ya tienen local

Ya pueden reunirse para charlar o jugar partidas de cartas, consultar la prensa u organizar actividades sin necesidad de desplazarse hasta el centro de la tercera edad de A Ramallosa. Los mayores del centro urbano de Nigrán estrenan local social a pocos metros del Concello, en las antiguas viviendas de maestros de Vilameán. El Ayuntamiento ha concluido la reforma con una inversión de 110.064 euros para facilitarles el espacio de convivencia que llevaban años reclamando.

Todo comenzó en 2019, cuando un grupo de vecinas que echaban en falta un lugar donde poder socializar se plantó ante el gobierno municipal para exponer sus reivindicaciones. Las viejas casas que utilizaban antiguamente los profesores del colegio Humberto Juanes eran el lugar idóneo para ello y el alcalde, Juan González, se comprometió a cedérselas en condiciones para que se ocuparan de gestionarlas. “Estamos moi satisfeitos co resultado porque contribuimos ademais a completar a humanización da contorna da Casa do Concello atendendo as necesidades dos nosos maiores”, explica el regidor.

La demanda de aquellas mujeres era un lugar adaptado y confortable para juntarse y disfrutar de su tiempo libre bajo un techo sin verse obligadas a acudir siempre a cafeterías. González les ha entregado ya las llaves y han comenzado a organizar el mobiliario a gusto de todos los que deseen acercarse para ampliar sus relaciones sociales con sus vecinos.

Tipología original

El volumen original del edificio, de planta baja, no se ha modificado. Se renovó la deteriorada cubierta tras años de abandono y se limpiaron las fachadas, además de mejorar los acabados. El objetivo paralelo fue recuperar la planta original, muy desvirtuada por sucesivas reformas. Ahora vuelve a recordar a la tipología original de las viejas casas de maestros dispersas por toda la comarca miñorana, como las existentes en Camos o en O Ceán. Así, se derribaron los tabiques interiores para crear espacios diáfanos donde antes había un aulario adosado a la vivienda. Las nuevas paredes están acabadas en madera y las carpinterías y el mobiliario son fácilmente desmontables para adaptar el local a las necesidades que los usuarios planteen en cada momento.

La parte norte del edificio dispone de aseos adaptados y una sala de reuniones. Mantiene los huecos de la fachada para conservar la iluminación natural. La parte sur ofrece un uso más polivalente, con un espacio abierto con mesas redondas, zona para consultar periódicos o internet o sofás para el descanso. Asimismo, se ha recuperado el patio interior cubierto como zona de acceso y comunicación entre ambas alas del inmueble.

El banco municipal de alimentos que hasta ahora se ubicaba en este espacio se ha trasladado a la antigua casa del conserje del colegio público Humberto Juanes, al que el gobierno municipal agradece las facilidades a la hora de ceder el local.