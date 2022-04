El BNG de Soutomaior denuncia que más de la mitad del término municipal carece de acceso a la red de fibra óptica de internet a pesar del compromiso del gobierno local de que a principios de este año toda la población tendría acceso a este servicio.

El edil nacionalista Diego Moreira se refiere a unas declaraciones del alcalde, Agustín Reguera, realizadas en enero de 2021 en las que anunciaba el inicio de la instalación de la fibra óptica con el objetivo de que, en el plazo de un año, la totalidad de la ciudadanía tendría acceso a este servicio.

“Moitos veciños siguense dirixino a nós para queixarse desta situación, é incomprensible que mentres no rural dos concellos limítrofes teñen acceso a fibra dende hai anos na totalidade do seu territorio, en Soutomaior non chega, e nin tan sequera hai previsión de que o faga a curto prazo, a máis da metade da veciñanza”, afirma Moreira.

Los nacionalistas consideran urgente este servicio que garantiza un acceso de calidad a internet, sobre todo en estos momentos en los que muchas familias lo necesitan por motivos laborales o educativos. “Despois dunha pandemia na que a veciñanza precisou deste servizo para que os nenos puideran seguir as clases e os adultos adaptarse ao teletraballo, situación que sigue sendo moi necesario, miramos como outra vez chegamos tarde, e a parálise a que nos ten instaurados este equipo de goberno pagámola a veciñanza, cando miramos que servizos tan necesarios nestes tempos que corren siguen sen estar cubertos”, subraya el edil.

Por su parte, el portavoz nacionalista Manu Lourenzo critica la falta de respuesta del gobierno local a su petición de una reunión para abordar esta situación y estudiar la adopción de distintas medidas. “Non imos agardar máis, faremos unha batería de medidas para presionar tanto ao goberno municipal como ás instaladoras e estamos seguros que a fibra óptica será unha realidade no noso concello máis cedo que tarde”, indicó el responsable nacionalista.