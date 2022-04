“Tui é unha das cidades con máis encanto: fermosas vistas, gastronomía de primeira e boa xente”. Así concluía ayer el actor gallego Luis Zahera el pregón que marcaba el inicio de las Fiestas de San Telmo, “de visita obrigada”, insistió el ganador de un Goya desde el balcón del edificio de los antiguos juzgados, en la Plaza de la Inmaculada. De esta manera, a juzgar por la cantidad de público asistente, el Concello de Tui superaba con nota su apuesta por trasladar el pregón a la calle y elegir para esta tarea a un personaje popular.

Zahera, que salía el primero al balcón para poner voz de organizador y pedir que “por favor, non aplaudan ata que saian as autoridades”, realizó una exhaustiva radiografía de Tui. Habló de la Eurociudad, del río Miño, del Camino de Santiago, de la procesión de San Telmo, de su gastronomía y del “efecto rotonda”. También hizo un reconocimiento a los deportistas tudenses que llevan el nombre de la ciudad por el mundo adelante, como en su día hizo el religioso Rosendo Salvado, a quien, según Luis Zahera, no se le puede atribuir la introducción del eucalipto en Galicia porque “en Tui solo poden medrar cousas fermosas”. “En todo caso sería uno de Porriño”, bromeó el actor.

El pregón estuvo maridado con el primer Encontro de Viños da Raia, una de las grandes novedades de esta edición de las Fiestas de San Telmo, la primera tras dos años de pandemia. Así, el numeroso público asistente pudo degustar vinos blancos, tintos y espumosos de una decena de bodegas a precios populares, desde 2 euros la copa y 10 euros la botella. Participan en este evento, que se vuelve a celebrar hoy de 12 a 15 horas y de 18 a 21 horas, bodegas de Tui, Tomiño, Valença, O Rosal, Arbo, Cevide y Salvaterra de Miño.

Premios Cidade de Tui

Ya por la tarde, los actos se trasladaron al Teatro Municipal de Tui, donde tuvo lugar la gala de los Premios Cidade de Tui, donde se reconoció el trabajo, labor y entrega del polifacético Alberto Romero “Romer”, promotor de los molinos del Tripes y de la Asociación de Muiñeiros do río Tripes, impulsor de la romería “Os nosos fariñeiros, burros e muíños” e investigador del patrimonio etnográfico e inmaterial relacionado con el río Tripes y el Parque Natural Monte Aloia. También en la categoría colectiva, el Concello de Tui entregó el galardón a la Asociación Asistencial SOS Tomiño-Baixo Miño por 13 años de compromiso social completamente desinteresada en Tui y en la comarca.

Tras la entrega de premios se inauguró la exposición “Artistas Tudenses” en la sala de exposiciones del edificio Francisco Sánchez, que se podrá visitar durante toda la semana, y, por la noche, actuaron los grupos Micalip´s y Efecto Pasillo.

Hoy continúa la programación con el Encontro de Viños da Raia, el Festival Folclórico y las actuaciones de la Banda de Música Popular de Tui, la Banda de Música de Salvaterra, la Charanga Cantos Somos y el grupo No All Kansas. También vuelven las verbenas, con la orquesta Satélites en la calle Compostela a partir de las 18.30 horas.

Arranca por tanto una segunda jornada de fiestas que se alargarán hasta el lunes 25 de abril, festivo local en honor a San Telmo. “Festas de chuvia e orballo”, tal y como recordó Luis Zahera ayer durante el pregón, pidiendo una tregua a las predicciones meteorológicas para “que non se vaian ao carallo”.