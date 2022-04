A varios miles de kilómetros de donde hoy se libra una guerra, se recuerda a personas que murieron en circunstancias similares. La asociación Levada Libre calcula que unos 400 vecinos de las comarcas del Baixo Miño y A Louriña fueron paseados, reprimidos, desterrados y asesinados con motivo de la Guerra Civil Española. 86 años después, en el Día de la República, se les rinde homenaje, a ellos y a sus familias, porque “somos gente de paz y memoria, sin rencores ni odio”, subrayó Manuel Vázquez de la Cruz en el acto celebrado este Jueves Santo en A Volta da Moura.

En su objetivo de recuperar y promocionar la memoria histórica, Levada Libre sigue impulsando acciones para recordar a las víctimas republicanas y que no caigan en el olvido. Primero fue el monumento Sócrates en el centro de Tui y luego este en A Volta da Moura, en donde cuatro olivos simbolizan la memoria y la paz, y un monumento recuerda a todas las personas que vieron rematadas sus vidas allí. “Luego de dos años de pandemia queremos hacer que nuestros actos no sean tristes, recordar las cosas buenas y alegres en honor a ellos, a los que lucharon por nosotros”, señaló Vázquez de la Cruz.

"Hasta que se hizo este monumento no tenía dónde poner flores a mi padre", afirma Moncha Teijeira

Moncha Teijeira Rodríguez y Raúl Francés Valverde, ambos hijos de asesinados, hicieron hincapié en lo “horrorosa que es una guerra” y en que “no se vuelva a repetir”, a la vez que apelaron al no al odio. “Es un acto de cariño y especialmente a nuestras madres, las verdaderas represaliadas en aquel momento que hicieron cosas increíbles; la mía me contó que el día antes de que asesinaran a mi padre, él le pidió que no nos inculcara el odio ni a mi hermana ni a mí”, señaló Francés.

Por su parte, Moncha dio las gracias porque “hasta que se hizo este monumento no tenía dónde poner flores a mi padre, al cual no llegué a conocer; ahora vengo siempre cada 14 de abril y 6 de agosto y pongo en la piedra en la que está inscrito su nombre tres rosas, una en nombre de mi hermano, otra en el mío y otra por todos los nietos”.

En medio de tanto sentimiento, alegría y tristeza, no faltó tampoco la música y la poesía. El acto de este año en el que se recordó de manera especial a José Pereiro Francés, Alberto Estévez Piña y Eva García de la Torre, se abrió con el Canto a la Libertad de Labordeta y se clausuró con el himno gallego, entonando antes también “Macorina” de Chavela Vargas. Se leyeron versos de Antonio Machado a Lorca y también un poema escrito por Maite Ugalde Martínez que Manuel Vázquez recitó en honor a Moncha y a todas las mujeres, hermanos y hermanas, hijos e hijas, nietos y nietas, biznietos y biznietas, “y los hijos del corazón que también nos unimos a esta celebración de la memoria”. Hoy alrededor de este olivo no habrá sombras ni surcos de odio, habrá palabras de vida y de verdad, habrá flores y cánticos de hermanos, sonarán músicas y poemas del alma, y el aire vibrará para llevar la alegría. Por la herencia que ellos nos dejaron, por sus deseos de libertad, igualdad, fraternidad y amor”.

Tomiño

Con el mismo propósito, la Comisión pola Memoria Histórica Baixo Miño-Louriña realizó ayer un homenaje en el Alto do Couso (Tomiño) a las personas allí asesinadas en 1936.