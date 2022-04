Vuelve la Feira do Requeixo e do Mel de As Neves por Semana Santa. Hoy y mañana se podrá degustar in situ y también comprar para llevar esta variedad de queso única en Galicia. La novedad de esta XXIX edición se centra en la oferta de platos salados, además de las tradicionales bolas de requesón con miel en cazuela de barro. Tres food trucks ofrecen menús completos, con requesón presente tanto en los platos principales, como en los aperitivos y postres. Hamburguesas de Porco Celta o habas de Lourenzá con salsa de requesón son algunas de las novedades culinarias que ofrece esta feria.

El chef del restaurante O Eirado da Leña, con estrella Michelin, leerá el pregón, hoy a las 12.00 horas, y por la noche habrá un concierto de Guadi Galego. La música y animación no faltarán durante toda la jornada con “O cego na feira”. Mañana sábado habrá unas jornadas técnicas sobre la miel en el mercado, sesión vermú en la Praza Maior y concierto de Paraíso Canto.