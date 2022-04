El asfaltado en Alxán obliga al Concello a pagar 8.500 euros de sobrecoste

El Concello de Soutomaior tendrá que pagar 8.500 euros de sobrecoste en las obras de asfaltado de Alxán de Abaixo. Según denuncia el grupo del BNG, pese a licitarse la obra en 38.660 euros, de los cuales las arcas municipales solo tendría que hacerse cargo de 5.305 –el resto estaba subvencionado–, finalmente esta cifra se vio incrementada hasta los 13.758 euros, factura que se pagará mediante el levantamiento de reparo. El concejal nacionalista Pablo Garrido asegura que los técnicos municipales alegan que “se prescindiu total e absolutamente do procedemento establecido na Lei de Contratos do Sector Público” y no autorizan su pago, un incumplimiento que, según advierte Garrido, podría tener consecuencias en las cuentas del Concello de Soutomaior.

La obra se adjudicó por 38.660 euros, de los cuales las arcas municipales solo tendría que hacerse cargo de 5.305, pero esta cifra se incrementó hasta los 13.758 euros El edil del BNG considera que “é incríbel que a falta de previsión e capacidade do equipo de goberno faga que a veciñanza de Soutomaior teñamos que pagar case o triplo por un asfaltado”. Asimismo señala que “as empresas que contraten con Soutomaior non poden vivir na inseguridade de se os trámites de contratación están ben ou mal feitos por parte do Concello, e de se este está a cumprir ou non leis tan importantes como a de Contratos do Séctor Públicou ou a de Patrimonio, incumprimentos que xa tivemos que sufrir durante este mandanto con grandes pérdidas para as arcas municipais”. Por su parte, el portavoz nacionalista Manu Lourenzo calificó de “sangría” para las arcas municipales la gestión del gobierno local, al que acusa de “ incapacidade de xestión” y de actuar con “improvisación”.