El proyecto de un nuevo embalse en el río Oitavén como solución al abastecimiento de Vigo y su área metropolitana ha caído como un jarro de agua fría en Fornelos de Montes, principal municipio afectado por esta actuación. Su alcalde, el socialista Emiliano Lage, valoró ayer “muy negativamente” la propuesta elaboradora por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a través de un informe realizado por la empresa Prointec, en el que se apuesta por la construcción de una nueva presa de abastecimiento, con capacidad para 7,4 hectómetros cúbicos, que se ubicaría en la parroquia de Forzáns, en el municipio vecino de Ponte Caldelas.

Lage expresa su “radical y rotundo rechazo” a este nuevo embalse en el Oitavén para abastecer de agua a Vigo “porque supondría la muerte definitiva del río y un atentado contra el patrimonio natural gallego”. Además señala que no se tuvo en cuenta la opinión del Concello de Fornelos en la elaboración de ese estudio, por lo que transmitirá por escrito sus quejas al Concello de Vigo, Xunta y Ministerio de Transición Ecolóxica para que quede patente su oposición a esta propuesta.

"Construir un muro de hormigón de 50 metros de altura y unos 300 metros de longitud sería una agresión irresponsable "

El regidor local de Fornelos considera inadecuada esta solución por el “enorme impacto medioambiental negativo que tendrá en el entorno del río Oitavén y por los perjuicios que esta medida traería desde el punto de vista de la biodiversidad y paisajística, ya que construir un muro de hormigón de 50 metros de altura y unos 300 metros de longitud sería una agresión irresponsable que vulnera cualquier directiva europea y las líneas que se marcan desde la UE en este sentido”.

Lage también muestra su preocupación por la implicación que esta medida supondría para el sector turístico y el bienestar de la población de la zona. “Sería una agresión en toda regla no solo a un espacio natural único e incomparable, como en su día fue el embalse de Eiras. No va a quedar nada del río Oitavén. Supone un grave problema medioambiental y turístico. Afectará a la fauna piscícola del río, ya de por si muy mermada, y a la playa fluvial de Fornelos”, lamenta el regidor fornelense, que pide que “actúe el sentido común y no se ponga en marcha esta propuesta”.

Rechazo en Soutomaior

Por otra parte, también el grupo municipal del BNG de Soutomaior expresó ayer su “total rechazo” a la propuesta de un nuevo embalse, así como a la captación para trasvases desde la confluencia de los ríos Verdugo y Oitaven. El portavoz municipal nacionalista y diputado gallego, Manu Lourenzo, ha solicitado ya un pleno extraordinario para abordar este asunto y asegura que desde el BNG van a defender el río Verdugo y su ecosistema hasta donde haga falta. “Los problemas de abastecimiento de agua de Vigo no pueden ir en detrimento del medioambiente de nuestro municipio y de los bancos marisqueiros del fondo de la ría”, advirtió.