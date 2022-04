“La motivación religiosa fue la causa principal de la expedición de Colón”

Que a Cristóbal Colón se le atribuye el descubrimiento de América es un hecho universalmente conocido, pero que la religión era el motivo principal de la expedición es algo en lo que pocos han reparado. Es el caso del nigranés Luis Pose Regueiro, sacerdote de la Diócesis de Tui-Vigo párroco en varias parroquias de Salvaterra, que ha dedicado su tesis en Historia de la Iglesia a abordar la figura del conquistador con una perspectiva novedosa, y “que merece ser contada”. Dicha tesis la ha convertido en un libro, “Cristóbal Colón: primer evangelizador de América”, que presentará hoy, a las 20.00 horas, en la nueva Biblioteca Municipal de Nigrán. En esta obra invita a una reflexión más equilibrada y fundamentada sobre el proceso de la conquista y el propio personaje; pero “sin pretender hacer una exaltación de Colón como Santo”, aclara.

–¿Cómo surge su interés por Cristóbal Colón?

–La diócesis me envió a estudiar Historia de la Iglesia a Roma y, como en toda carrera, hay que hacer un trabajo final. Tenía pensado elegir otros temas, pero, por casualidad, me hablaron sobre Cristóbal Colón y la tesis de su origen gallego. Yo no tenía ni idea sobre ello, pero empecé a leer cosas sobre Colón y me despertó mucho interés su perspectiva religiosa. Hasta el punto de que era una novedad, ya que la idea que tenemos todos de Colón es otra, la de conquistador y navegante. Me llamó mucho la atención esa dimensión religiosa, me puse a estudiarla y vi que había material para una tesis. El libro es una adaptación ampliada de la tesis.

–Sobre Cristóbal Colón hay mucho escrito. ¿Qué aporta su libro Cristóbal Colón: primer evangelizador de América?

–Comparte una nueva visión del almirante. Una perspectiva novedosa y muy interesante porque apunta al fundamento de qué era lo que movía a este hombre. Además de su espíritu aventurero y conquistador, posee una dimensión religiosa muy importante que pongo en conocimiento con este libro.

–¿Cómo fue el proceso de documentación?

–Hay muchísimos libros escritos sobre Colón, y como es un tema que despierta mucho interés, todos los documentos y fuentes ya están publicadas, así que no tuve que ir a ningún archivo a buscar documentos inéditos. Lo que hice fue, con la documentación que ya está publicada, analizar esas cosas en las que nadie se ha fijado y conectar todos esos documentos para tener una imagen más real de Colón.

–A pesar de haber infinitas publicaciones sobre Colón, su origen sigue sin estar claro…

–El origen es un tema colateral. Aunque en el libro no me meto a fondo en ese tema, si que es verdad que el contenido cuestiona la tesis clásica que dice que era un simple marinero de Génova. No cuadra. Este hombre, además de tener un rango nobiliario y formación militar, tenía una cultura religiosa excepcional y, aunque no hay ninguna prueba, hay un montón de pistas que apuntan a una formación eclesiástica, lo que nos da muchas pistas sobre su origen, que todavía es un misterio.

–Una de esas teorías sobre el origen gallego de Cristóbal Colón señala que fue Pedro Madruga. ¿Cuál es su opinión al respecto?

–Como historiador soy prudente puesto que no hay nada demostrado, pero con honestidad tengo que decir que es la tesis que más peso tiene. En concreto, la dimensión eclesiástica de Colón, se combina bien con la dimensión eclesiástica de Madruga. Pedro Madruga empezó siendo eclesiástico, un canónigo de Tui. Ahí hay una conexión.

–¿En qué apoya esa teoría del “Colón evangelizador”?

–La motivación religiosa fue la causa principal de la expedición de Colón, además de la económica, de comerciar con las Indias, y de la política, de conquistar nuevas tierras. Por encima de esos motivos estaba el religioso, tanto de los Reyes Católicos como del propio Colón. Además, Colón, según va descubriendo las islas, se siente evangelizador y les va hablando a los indios de la fe cristiana. Un tercer fundamento es que él mismo se sentía el director del proceso evangelizador. Le daba directrices a los religiosos que iban con él. Por ejemplo, la idea de los religiosos era bautizar en masa, a cuantos más mejor, con una formación mínima y a veces ridícula. Sin embargo, él los frena y les dice que no se puede bautizar hasta que haya una catequesis significativa y pase un tiempo prudencial. Esto es una novedad para la época increíble.