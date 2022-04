O Recuncho Solidario urge un nuevo local: “Ya no coge ni un alfiler”

La Asociación O Recuncho Solidario do Tea, uno de los soportes asistenciales de Ponteareas, urge un nuevo local para poder atender en condiciones a las personas con escasos recursos económicos que acuden a la asociación en busca de ayuda. El colectivo dispone de dos pequeños locales entorno al Mercado Municipal, pero “ya no coge ni un alfiler”, lamenta su presidenta, Ángeles Álvarez, explicando que a raíz de la pandemia y de la guerra de Ucrania, el volumen de acopio de alimentos, ropa juguetes y otros artículos de primera necesidad ha desbordado a la Asociación.

El colectivo le ha echado el ojo a un local del Mercado Municipal y se lo ha solicitado oficialmente al Concello, aunque este le ha contestado que “dicho espacio no es de propiedad municipal, por lo que el Concello no puede cederlo”. Asimismo, la administración ponteareana también informó de que “en este momento el Concello de Ponteareas no dispone de ningún otro local que pueda ser cedido a su asociación ni a ninguna otra”.

Igualdad de condiciones

En este sentido, no se sienten tratados en igualdad de condiciones que otros colectivos, pues el Ayuntamiento le ha cedido un local a otra asociación que no cumpliría los requisitos que se le exigieron a O Recuncho Solidario para cederle un establecimiento en el Mercado Municipal. “No puede ser unos sí y otros no”, denuncia Ángeles Álvarez, apuntando que seguirán insistiendo hasta conseguir un local, y si es necesario realizarán una concentración o una recogida de firmas.

Desde O Recuncho Solidario do Tea explican que el mejor lugar para ubicar su actividad es en el Mercado Municipal, pues hay placeros y placeras que le donan el excedente de pescado, que ellos luego entregan a las familias más necesitadas. “No podemos arriesgarnos a perder productos frescos, tan necesarios para las familias con niños y niñas”, advierte la presidenta del colectivo.