Preservar la historia del municipio para las generaciones del futuro es una de las principales metas del gobierno municipal de Nigrán y para ello ha creado un archivo audiovisual con fotografías aportadas por cientos de vecinos que cualquiera puede consultar desde casa. Ahora da un paso más en la conservación de sus costumbres más arraigadas y acaba de producir su primera película. Se titula “A xente do mar de Panxón” y se estrena mañana sábado en el auditorio municipal a las 20.00 horas en un acto abierto a todos los vecinos.

Marineros de ayer y hoy del puerto nigranés y personas vinculadas al sector ofrecen un total de 17 testimonios para el documental que dirige el cineasta Xan Leira y que repasa anécdotas, recuerdos, relatos de la vida cotidiana en el mar, de la forma de trabajar de hace décadas y de la actual.

Francisco José Costas Alonso, Javier Costas García, Lucía Costas González, Cristina Dosil, Ladislao Alonso Valverde, Manuel Carbajo Rial, José Antonio Fontela Arjones, Manuel Fontela Arjones, Marina Gómez González, Celeste González Costas, Rosalía González Valverde, Gonzalo Iglesias Fernández, José Iglesias Fernández, José Manuel Lago Chamorro, Mercedes Lema López, Jesús Pérez Soto y José Manuel Varela González son los entrevistados en este trabajo audiovisual que podrá verse en las próximas semanas a través de la web del Arquivo Histórico Audiovisual de Nigrán. “A recuperación da memoria histórica é un dos nosos obxectivos como goberno e por iso estamos constantemente presentando iniciativas, nesta ocasión vinculándoas ao noso sector productivo máis tradicional, do que non nos esquecimos como Concello á hora de repartir as axudas económicas para paliar os efectos do COVID”, destaca el alcalde.

La recopilación de testimonios sobre la vida en el mar de Panxón no acaba aquí. El objetivo del gobierno municipal es recoger más testimonios que permitan divulgar la historia de la localidad y de sus marineros. “A pesca é máis que unha tradición para Nigrán, explica a nosa orixe e o noso modo de vida, por iso era fundamental recompilar e protexer eses recordos do Panxón mariñeiro de antano. Esta é primeira parte, pero seguiremos grabando”, afirma el regidor.