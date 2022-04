La tercera prueba del circuito nacional Surfing Kids de la Federación Española de Surf reúne este fin de semana en la playa de Patos a decenas de jóvenes surfistas de las categorías masculina y femenina sub 14 y sub 12 y la mixta sub 10. El domingo, la competición coincide con la media maratón Vig-Bay por lo que se aconseja estar cerca de la playa y evitar desplazamientos. Organiza la Prado Surf Escola y colabora el Concello de Nigrán.