AER presenta 17 proyectos como condición para votar a favor de los presupuestos

La Agrupación de Electores de Redondela (AER) ya ha presentado al gobierno local su propuesta de proyectos como condición para dar su visto bueno a los presupuestos municipales. En la última reunión de trabajo mantenida entre la formación asamblearia y el grupo socialista para abordar el documento económico, la agrupación puso sobre la mesa un paquete con 17 actuaciones clave que deberán ser ejecutadas durante este ejercicio para que AER vote a favor de los presupuestos. Algunas de ellas se traducirían, según declaran sus responsables, “en partidas orzamentarias concretas para 2022 e outros trátanse de propostas que non teñen impacto no presuposto, ben por seren proxectos financiados por outros programas, ben porque non supoñen gasto, pero si a vontade política de levalos a cabo”.

AER apoyará los presupuestos de Rivas a cambio de la inclusión de sus proyectos Según los cálculos de la Agrupación de Electores, el paquete de medidas que exigen para la aprobación de las cuentas supondría un esfuerzo para el Concello de unos 300.000 euros. En el paquete el mayor peso se sitúa en el área de Medio Ambiente con actuaciones que, en algún caso, ya fueron aprobadas por el pleno, pero que se encuentran pendientes de ejecución. Entre estos proyectos destacan la puesta en valor de los terrenos de la finca de A Ginaria en Chapela o el inicio de un ambicioso plan de separación de las aguas pluviales de la red de saneamiento con la construcción final de los correspondientes tanques de tormentas. También se encuentran en este punto la contratación de memorias técnicas para la construcción de seis sendas peatonales en Redondela, el estudio de viabilidad de un punto limpio o la construcción de una área para autocaravanas. Otras de las asignaciones que reclama AER son partidas para continuar con proyectos iniciados cuando formaban parte del gobierno bipartito, como la potenciación del voluntariado o la mejora del alumbrado público de las parroquias. En lo relativo al proyecto de la parcela de Vilavella en la que el gobierno local contemplaba un aparcamiento disuasorio, AER entregó su propuesta para un espacio de estacionamiento pero con un enfoque más sostenible y con un carácter más medioambiental que el que inicialmente planeaba el gobierno. La reunión se celebró con un talante constructivo por las dos partes y los responsables del grupo de gobierno quedaron en estudiar el documento presentado por AER. “Esperamos que as nosas propostas sexan aceptadas para poder aprobar así uns orzamentos que consideramos imprescindibles para que o Concello preste os mellores servizos posibles á veciñanza”, indican.