Mos se sube al turismo de naturaleza con las primeras “xanelas do monte” de A Louriña

Mos se apunta al turismo de naturaleza con la inauguración de las primeras cabañas de la comarca de A Louriña en la parroquia de Sanguiñeda. Son “xanelas do monte”, explica el impulsor de esta iniciativa privada, Esteban Cidanes, un conocido hostelero de Mos que empezó a diseñar este proyecto durante el confinamiento, cuando se vio obligado a cerrar temporalmente las puertas de su restaurante. “Me di cuenta de que la gente necesitaba salir de otra forma, en contacto con la naturaleza y con el rural”, recuerda Esteban Cidanes.

La incertidumbre económica y sanitaria de la pandemia, con las sucesivas restricciones que afectaron, sobre todo, a la hostelería y al turismo, no frenó a Esteban en su empeño por desarrollar el primer hospedaje en contacto con la naturaleza de la comarca. “Al revés, me animó más porque empecé a visitar proyectos similares y comprobé que la demanda era bestial”, cuenta el empresario, indicando que visitó las “cabañitas del bosque” de Serra de Outes, los “nidos” de Carnota y las “cabanas do Barranco” de la ría de Muros y Noia.

Las de Mos no son ni “cabañitas”, ni “nidos” ni “cabanas”, son “xanelas”, insiste Esteban Cidanes, explicando que, aunque previamente tenía en la cabeza la idea de las cabañas, “fue la empresa de publicidad la que me propuso lo de las xanelas y me encantó”.

Como ventanas abiertas al rural de Mos, a apenas 800 metros del Camino Portugués a Santiago, las “xanelas do monte” ofrecen la posibilidad de gozar del entorno de una manera diferente e innovadora, sirviendo como refugio para la observación de la fauna y la flora autóctonas. Precisamente la flora es protagonista en este proyecto, pues cada una de las cuatro cabañas, habilitadas con cama, baño, cocina de dos fuegos y terraza, tienen nombre de flor: chorima, hortensia, xasmín y glicinia.

Al margen de peregrinos y turistas, Esteban confía en que las “xanelas” puedan ser también un complemento para su restaurante. “De cara a los fines de semana, parejas que quieran disfrutar de una cena y unos vinos, tienen la opción de pasar la noche aquí”, cuenta el hostelero, que, tras 30 años de experiencia en el sector, 20 de ellos al frente del restaurante Esteban de Mos, se embarca ahora en esta nueva aventura.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y miembros de la Corporación municipal arroparon a Esteban Cidanes en la inauguración de este pionero proyecto para la comarca, el cual nació a raíz de la pandemia y echa a andar ahora en plena crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania. A pesar de ello, los primeros huéspedes ya han hecho sus reservas.