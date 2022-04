“No se porque estoy aquí, no recuerdo nada de eso”. Manuel N.C., un hombre de Ventosela (Redondela) acusado de atacar con una azada y una gran piedra a una vecina en 2017, pronunció únicamente estas palabras en el juicio que se inició ayer contra él en Vigo. No quiso responder a ninguna pregunta, ni siquiera a las de su abogado. Sí declaró la víctima, que relató que temió “por su vida” y que, a raíz de aquello, aún sigue a tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, cuando el acusado supuestamente atacó de forma sorpresiva a su vecina cuando la mujer estaba agachada echando agua en una finca. Unos hechos por los que ahora este hombre afronta 10 años de prisión acusado de intento de asesinato. “Sentí un golpe en la cabeza y, al girarme, vi a don Manuel con un azadón”, relató ayer la víctima en la Audiencia de Vigo. Lo hizo protegida por un biombo para no tener que ver a su agresor, que tras aquello quebrantó varias veces la orden de alejamiento.

“Forcejeamos, le quité el azadón, pero me tiró al suelo y me siguió golpeando con una piedra”, dice la perjudicada. La atacó en la cara. “Él me daba, me daba, me daba, y yo intentaba defenderme con las manos y las piernas, pedía socorro y auxilio”, añade. En un momento en el que ella le dijo que avisaría a la Policía él contestó: “Llama a quien quieras, que tu de aquí ya no sales”. De repente, “unas luces de coches” –era invierno y estaba oscureciendo– pusieron en alerta al agresor y se escapó. “Anteriormente ya nos había agredido a mi marido y a mí, nos echaba la culpa de un incendio en un galpón suyo”, afirmó la mujer, que temió por su vida. “Quedé traumatizada por lo que me pasó”, confesó a los jueces.

Al lugar acudieron policías locales. Contaron que un niño que escuchó los gritos de socorro avisó a sus padres de lo que estaba ocurriendo. Cuando fueron a buscar al agresor a su casa, él tenía aún sangre en su rostro y una herida en la mano. Negó el grave ataque, les dijo que solo había sido una “discusión”.