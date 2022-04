Un conductor ha resultado herido en la mañana de este miércoles tras salirse de la vía mientras circulaba por la localidad pontevedresa de O Porriño.

Según han informado fuentes del 112 Galicia, un particular alertó del accidente pasadas las 8.15 horas, solicitando ayuda para el conductor del automóvil, que se encontraba herido. En concreto, el vehículo se había salido de la vía en la rotonda do Can del lugar de Cans, en la N-120.

El servicio de emergencias dio aviso a urgencias sanitarias y a la Guardia Civil. También informó a los bomberos, a la Policía Local de O Porriño y a Protección Civil.