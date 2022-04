Baiona y Nigrán esperan el lleno en Semana Santa

Esta vez dependerá única y exclusivamente del tiempo que sean más o menos los turistas que se decidan por la comarca del Val Miñor para pasar sus vacaciones de Semana Santa. Los hosteleros cruzan los dedos para que luzca el sol o al menos no llueva, pero a la vez se muestran optimistas, aunque para este primer fin de semana de la Pascua las precipitaciones acaben por arruinarlo todo. El confinamiento los obligó a cerrar en 2020 y las restricciones posteriores, en 2021. Después de dos años sin actividad en uno de los momentos más importantes del año para el turismo, cualquier reserva es buena. Y no es que sean pocas las que contabilizan a tres días de la operación salida. Según los negocios consultados, las cifras son ya similares a las de antes de la pandemia y se acercan a un 60% de la ocupación.

“Es verdad que en Semana Santa si vienen lluvias la gente cancela mucho, pero si hace bueno también se llena del todo”, explican desde la recepción del hotel con mayor número de habitaciones de Baiona, el Bahía. El establecimiento presenta datos muy diferentes para este fin de semana y para el siguiente. Este sábado está al 90% gracias a los participantes en la media maratón Vig-Bay. Son numerosos los corredores que van a dormir allí la noche del sábado, la anterior a la carrera, para regresar a la habitación después de cruzar la meta en la villa, ducharse y volver a casa. Para los festivos, disponen de un 30% de los cuartos ocupados. “Es un número muy bajo, pero es lo habitual en estas fechas. La gente espera a última hora”, apuntan.

Se nota un adelanto de las reservas para el verano

Mayor porcentaje de habitaciones reservadas presenta ya el hotel Anunciada, en pleno centro de Baiona. Por el momento está al 60%, “una cifra muy buena”, comentan desde la gerencia. “Confiamos en llenar dependiendo del tiempo”, añaden.

En el parador Conde de Gondomar, la situación es similar, según señala el director, Francisco Plaza. “Para los días fuertes, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, estamos al 90% aproximadamente, y el resto de los días al 60%”, comenta con optimismo. “La evolución es muy buena teniendo en cuenta que no tenemos Semana Santa desde 2019. Y además todo apunta a que se llenará si viene buen tiempo.”, subraya.

Precios congelados

La imparable inflación de los últimos tiempos parece no afectar por el momento a las previsiones de afluencia turística. Los establecimientos no se han visto obligados por el momento a ofrecer rebajas para atraer más clientes, según confirman. “Con tan poco margen de tiempo no tiene mucho sentido bajar precios para Semana Santa porque no tendría ningún efecto positivo sobre la afluencia”, señala Plaza.

Otra cosa será el verano de continuar la tendencia al alza de los precios. En el camping Baiona Playa ya ofertan descuentos para las reservas anticipadas de verano y funciona. “La verdad es que estamos notando un adelanto. Están llamando mucho ya para julio y agosto cuando lo normal es que el aluvión de confirmaciones llegue a finales de mayo y junio”, explica su gerente, Pedro Gómez.

El alojamiento situado en pleno istmo de A Foz, en la playa de A Ladeira, también recibe las vacaciones de Semana Santa con buenas expectativas. Los bungalós están “al 85% para los festivos y las parcelas ya dependen más de las condiciones meteorológicas”, indica el responsable del negocio, reabre sus puertas este viernes tras permanecer sin actividad todo el invierno, como cada año. Y lo hará con la mayor parte de sus casitas ocupadas, “a no ser que llueva mucho”.

En Nigrán, las cifras son parecidas. El Hotel Val Convention, por ejemplo, tiene el 60% de ocupación reservada para los días festivos, bastante por encima de los registros del año pasado. Este establecimiento sí estuvo abierto en la Semana Santa de 2021, aunque solo al 25% debido a las restricciones y la desconfianza generada por la pandemia.