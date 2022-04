El Museo da Ciencia do Viño do Condado do Tea, ubicado en el Castelo de Dona Urraca, en Salvaterra de Miño, abrirá de miércoles a domingo desde este mes de abril. El Concello de Salvaterra ha decidido ampliar su atención a los visitantes en una apuesta por la promoción turística del municipio y de este museo didáctico, experiencial e interactivo.

Acceder a él no requiere reserva previa, excepto para grupos de más de 15 personas, y puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Las reservas para grupos deberán efectuarse a través del teléfono 617148866 o en la dirección de correo electrónico museocienciavino@concellodesalvaterra.org.