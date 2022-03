El gobierno local de Redondela denunció ayer los “continuos e reiterados incumprimentos” de la Xunta con respecto a los compromisos adquiridos en materia de educación, unas actuaciones refrendados por la delegada Territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, y por el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, durante una reunión mantenida en mayo de 2021 con la alcaldesa redondelana, Digna Rivas.

Para la regidora local no es de recibo que actuaciones como la ampliación del IES Pedro Floriani, “anunciadas pola Xunta como inminentes, non se teña noticia algunha, ao igual que acontece coas pistas polideportivas do IES Illa de San Simón, para as que o Concello segue a espera dun convenio de colaboración”.

Rivas subraya que cuando el Concello adquiere un compromiso con otra administración “o cumpre” y acusa a la Xunta de medir “por outros baremos, entre eles ‘a afinidade política’ dos concellos”.

Obras urgentes

Ante esta situación, el Consello Escolar de Redondela, órgano consultivo y de participación de todos los sectores implicados en la educación, acordó en su última reunión exigir a la Xunta la realización urgente de distintas obras en los centros escolares “e que faga fronte aos compromisos adquiridos no seu momento coa comunidade educativa”. Algunas de las obras exigidas llevan más de un año en espera, como el arreglo de las ventanas del colegio de Cesantes y Alexándre Bóveda de Chapela, o la retirada de amiantos de los centros educativos, en especial en el IES Pedro Floriani.

Por último destacó la demanda de de implantar el Bachillerato de Artes en el municipio, refrendado por el pleno de la Corporación y por la Comisión de Ensino del Parlamento de Galicia.