Ponteareas ha aprobado los presupuestos para el 2022 con los únicos votos a favor de los dos grupos de gobierno, el BNG y el PSOE. El documento económico que presentó el bipartito no convenció a la oposición, ni al PP, ni a ACIP, que calificaron los presupuestos de electoralistas y que, además, no responden a las necesidades de Ponteareas. Las cuentas para este año son de 18.963.000 euros, una cifra semejante a la del año anterior. La alcaldesa, Cristina Fernández, calificó el documento de “equilibrado” e hizo referencia a que el Concello se hace cargo de los servicios que no le corresponden.

La líder de la oposición, la popular Belén Villar, destacó que faltan partidas como las destinadas a las bolsas FEUGA, para el mantenimiento del Castro de Troña o para reformar la actual escuela infantil. El número uno de ACIP, Juan Carlos Carrera, calificó el documento de “electoralista” y pidió más respaldo para la hostelería. El presupuesto, que levantó diferencias en el bipartito, finalmente convenció a los socialistas porque, según explican, pudieron realizar sus aportaciones.