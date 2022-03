La banda de pop Cariño es la última incorporación que suma a su cartel el festival Vive Nigrán, que se celebrará el fin de semana del 15 y el 16 de julio en el campo de fútbol de Monte Lourido, en Praia América.

El concierto de este trío de pop desenfadado formado por María Talaverano, Paola Rivero y Alicia Ros tendrá lugar el sábado, 16, y está incluido en el abono del festival, según ha informado la organización.

Con algo más de una decena de temas en su discografía y confirmadas para Coachella 2022, esta banda se ha convertido en todo un soplo de aire fresco y preparan su segundo álbum para este mismo año. Melodías pop, audacia en las letras y temas pegadizos es la receta de este grupo con 10 años de trayectoria que en Vive Nigrán interpretarán temas como 'Canción de pop de amor', su peculiar versión de 'Llorando en la Limo', de C. Tangana, y canciones como 'X si me dejas en visto' o 'No me convengo'.

Cariño se une así a Rigoberta Bandini, Iván Ferreiro, La Bien Querida, Niña Polaca, Colectivo Da Silva y Karavana. Artistas a los que se ha sumado Miguel Ríos, en una jornada extra del festival, el domingo 17 de julio.

Los abonos para el festival (50€ + gastos) y las entradas para viernes y sábado (25€ + gastos), así como las entradas para el concierto de Miguel Ríos (30€ + gastos), están a la venta en vivenigran.com y Ataquilla,