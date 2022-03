El BNG de Soutomaior acusó ayer al gobierno local de “dejar sin gastar ni comprometer dos millones de euros” de las inversiones previstas para el ejercicio del pasado año, según aseguran en base a la liquidación del presupuesto de 2021.

El edil nacionalista Diego Moreira asegura que “estamos ante outro escándalo, nun momento de pandemia e de necesidades, mírase a nula vontade de cumprir o orzamento que eles mesmos aprobaron, e como deixan sen gastar partidas tan importantes como a metade da destinada a axudas sociais para as familias do noso concello”.

El concejal señala que la mayor partida sin gastar es la de inversiones reales, más de un millón y medio de euros. “Dentro destas partidas estaban incluídas obras como a reforma do parque de Talo Río ou as melloras no Camiño de Santiago, obras que por non facerse en tempo e forma agora vanlle supor un gran sobrecusto á veciñanza”.

Parálisis

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Manu Lourenzo, acusa de “incapacidade e falta de proxecto” al actual grupo de gobierno. “Non podemos asumir que cando a veciñanza estaba nas súas casas por mor da COVID o concello sufrira a maior parálise da súa historia e que agora, pola incapacidade e falta de proxecto do actual grupo de goberno, teñamos que ver como despois de deixar esas obras sen executar durante tres anos, as volven anunciar a bombo e platillo coa única finalidade de cortar cinta antes das eleccións e pagar a súa campaña electoral a conta da veciñanza, é cun tremendo sobrecusto para as arcas municipais”.

Lourenzo considera que “Soutomaior non merece que Agustín Reguera e o seu equipo antepoñan o seu beneficio propio ao benestar da veciñanza. Pola contra, precisa un goberno que traballe para abrir ese tempo novo que tanto precisamos e polo que cada vez máis xente está a traballar, sumándose ao proxecto do BNG de Soutomaior”.