Rivas asegura las ayudas para las víctimas de violencia de género se pidieron “en tiempo y forma”

El gobierno local de Redondela aseguró ayer que la solicitud de las ayudas convocadas por la Xunta de Galicia para la contratación de víctimas de violencia de género fue entregada “en tempo e forma”, desmintiendo así la denuncia del grupo del PP, que les acusó “desidia” a los responsables municipales por presentar tarde la instancia. Asimismo, desde el Concello aseguran que todavía siguen “sen noticias da administración autonómica e sen saber se a súa solicitude foi aprobada ou, no caso contrario, os motivos que levaron á Xunta a súa denegación”.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, no ocultó su indignación por la información difundida por los populares, a través de las redes sociales y en una nota remitida a los medios, en la que aseguraba que dicha solicitud “foi rexeitada e abondan en datos sinalando que o Concello de Redondela ocupa o posto 60 na lista de solicitudes”.

Para la regidora local esta actitud es una nueva muestra de que la Xunta de Galicia “puentea” a la administración local. “Ningunea ao Concello de Redondela facilitando información detallada ao grupo popular, a mesma información que lle nega ao Concello e ao goberno local que é o representante de toda a veciñanza do municipio”.

Respecto a la información difundida por los populares en la que les acusaban de presentar tarde la solicitud, Rivas asegura que es falso. “Os populares de Redondela coñecen perfectamente cando foi remitida toda a documentación, saben que se fixo cumprindo prazos e con todos os requisitos que este tipo de tramitacións precisan e, pese a iso, non dubidan en faltar á verdade, confundir á veciñanza e defender ao seu partido no goberno en Santiago por enriba dos interese das veciñas e veciñas”, puntualiza.

"Non todo vale en política e é unha táctica ruin utilizar o engano"

La alcaldesa subraya que, “como xa demostrou en anteriores ocasións, ao PP non lle para nin tan sequera estar tratando un tema tan delicado e que afecta directamente a calidade de vida das mulleres que foron e son vítimas da lacra social que supón a violencia machista”. La responsable municipal lamenta que los populares tengan que recurrir a estas cuestiones para su labor en la oposición. “A hora de intentar desgastar a este goberno, todo vale, aínda que sexa un tema de extrema sensibilidade como a violencia machista e na que todos e todas deberíamos presentar un fronte común”.

La dirigente redondelana concluye diciendo que “para este goberno socialista, e en contra das prácticas á que nos ten acostumados o PP, non todo vale en política e é unha táctica ruin utilizar o engano, a terxiversación e as falsidades para intentar arañar os votos que as urnas non lle condeceron”, señala.