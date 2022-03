As Neves recupera el formato tradicional de su Festa do Requeixo e do Mel

As Neves recupera este año el formato tradicional de su Festa do Requeixo e do Mel tras dos años sin celebrarse por la pandemia. El alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, presentó ayer la vigésimo novena edición del evento en las termas de Melgaço, coincidiendo con la presentación de la Festa do Alvarinho e do Fumeiro que acogerá la localidad lusa la semana siguiente a esta fiesta gastronómica de As Neves, que tendrá lugar los días 15 y 16 de abril.

Aunque están programadas actividades previas, el día fuerte será el Viernes Santo con la apertura de la feria a las 11.00 horas. Este día Iñaki Bretal, integrante del Grupo Nove, chef del restaurante O Eirado da Leña, galardonado con una Estrella Michelín, será el encargado de leer el pregón y entregar los premios del Concurso de Receitas con Requeixo. Habrá actividades infantiles durante toda la jornada y concierto de Gaudi Galego en la Plaza Mayor. Programa El sábado, día 15 de abril, la feria volverá a abrir a las 11.00 horas. A las 13.00 horas habrá el tradicional “vermú musical” en la Plaza Mayor con la Coral Santa Mariña de As Neves y a las 18.00 horas, en el mismo lugar, concierto a cargo de Paraíso Canto a las 20.00 horas. “Quiero y espero que vengáis todos a As Neves”, invitó el alcalde, que se mostró encantado por consolidar el segundo día de fiesta, el sábado. Al margen de las actividades complementarias, el protagonista del evento es el requeixo, el cual, tras décadas elaborando y mejorando la receta, “hicieron posible que As Neves pueda asegurar que cuenta con el mejor requeixo del mundo”, aseguró el regidor. Xosé Manuel Rodríguez también aprovechó el acto de presentación par agradecer “muy de corazón” la acogida de Melgaço y del presidente de la Cámara Municipal, y destacó la “gran trascendencia e importancia” de la integración de los concellos de A Cañiza, Arbo y As Neves con Melgaço.