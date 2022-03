As “Lecturas poéticas” da taparía baionesa “La Mini” regresan mañá sábado con poemas á hora do vermú. O recoñecido poeta e gastrónomo Xabier Rodríguez Baixeras, autor do “Dicionario da comida galega: Do abadexo á zorza” será o convidado. O tamén tradutor e ensaísta achegará algunhas das súas últimas creacións poéticas e falará con toda probabilidade das formas tradicionais da cociña baionesa. Esta cuarta sesión do programa que coordina o poeta Xosé María Álvarez Cáccamo comezará ás 12.30 no exterior do establecemento, ao pé da Fonte de Zeta, dentro do local en caso de choiva.