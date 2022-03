Soutomaior pierde 350.000 euros para humanizar el centro de Arcade

La Diputación de Pontevedra ha rechazado definitivamente las alegaciones presentadas por el Concello de Soutomaior para acceder al plan ReacPon, lo que supone la pérdida de una ayuda de 350.000 euros. El gobierno local tenía previsto destinar estos fondos a la humanización del trazado del Camino de Santiago a su paso por Arcade, desde Cimadevila a Rosalía de Castro, aunque el proyecto presentado no logró la puntuación mínima para entrar en la convocatoria. Soutomaior fue uno de los ocho municipios de la provincia –se presentaron un total de 55– que no cumplieron los requisitos necesarios, por lo que les fue rechazada la subvención.

El grupo municipal del BNG criticó la gestión del gobierno local por la pérdida de los fondos “por un proxecto deficiente”, ya que según los informes de los técnicos provinciales, “non só non se adaptaba aos criterios das bases do ReacPon respecto a mobilidade urbana e calmado de tráfico, senón que mesmo incumpría a Lei de Patrimonio de Galiza, algo que xa de por si imposibilitaba que a institución seguise adiante coa aprobación do proxecto”. El concejal nacionalista Diego Moreira calificó de “chapuza” al presentar un proyecto “deficiente e incompleto, cunha tramitación cuestionable legalmente”, algo que atribuye a la “improvisación” con la que actúa el alcalde.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Manu Lourenzo, definió como una “vergoña” que Soutomaior “perda unha oportunidade de luxo para mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza e é unha demostración máis da incapacide do actual equipo de goberno”.