“El objetivo es unir de nuevo al PP y recuperar la confianza de los tomiñeses”

Con 25 años y la política “en las venas”, Lara Meneses es la nueva presidenta de la gestora del PP de Tomiño. Su misión es coser el partido en la localidad, una de las pocas de Galicia que de una mayoría absoluta conservadora dio pasó a un BNG que, liderado por Sandra González, parece aún sólido. Empezará ese trabajo para reconstruir el espacio de centro-derecha de cara a las próximas elecciones “parroquia a parroquia” . Meneses reinvidica el papel de los jóvenes en la política, que serán importantes en su proyecto.

–¿Cómo se encuentra tras asumir el cargo de presidenta de la gestora del PP de Tomiño?

–Ahora estoy más tranquila. Era la primera vez que iba a hablar delante de tanta gente, que fue más de la que esperábamos, y estoy con ganas de empezar a trabajar.

– En su discurso de presentación, hizo alusión a que alguien estaría orgulloso de su paso adelante.

– Sí. Hacía referencia a mi abuelo que fue concejal en el PP de Tomiño y siempre fue un hombre muy implicado en la política. La política la llevo en las venas, también por mis padres.

–¿Cómo una traductora se acerca al mundo de la política?

–Como he dicho, corre con mi sangre y siempre fui muy activa. Me gusta leer sobre ello, formarme, informarme y cuando me dieron esta posibilidad, agradecí que me tuvieran en cuenta como una persona válida. Hay que dar lo que uno lleva dentro.

– Para que luego digan que los jóvenes “pasan de todo”….

– Exactamente, de hecho, es algo que llevamos en nuestro proyecto. Queremos contar con las nuevas generaciones, que demuestren que la gente joven se preocupa por la política y por los problemas que nos rodean.

– El presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, apuntó que era el momento del cambio en Tomiño. ¿Qué estaba fallando antes?

– No sé si fallaba algo. Cuando el Bloque entró a gobernar fue una suma de circunstancias que alejaron al PP del gobierno. Unos ganaron y otros no necesariamente perdieron, pero sí que se perdió la confianza de los tomiñeses en el partido. Agradezco al anterior equipo porque nunca tiraron la toalla y eso que la política municipal es una tarea de generosidad porque a veces uno trabaja, pero no consigue un resultado. Sé que aquí no fue por falta de trabajo ni por falta de esfuerzo por lo que no triunfó Esteban en las anteriores elecciones.

–¿Cuáles son los objetivos por los que tiene claro que hay que empezar a trabajar ?

–Lo primero es unir al PP de Tomiño dentro. Es decir, el partido estaba desestructurado , entonces, lo primero es unir a toda esa gente que confiaba en nosotros y que en los últimos años tenía dudas o no estaba de acuerdo con algunas cosas y, segundo, y casi lo más importante, es ir parroquia por parroquia, preguntando a la gente por sus necesidades y que sepan que nosotros sí vamos a tenerlos en cuenta.

– ¿Coincidirá la persona que presida la gestora con la persona que será candidata por el PP?

–Ahora, queremos trabajar y quiero demostrar con dedicación, esfuerzo y responsabilidad si valgo o no para este proyecto. Después, el equipo decidirá si soy yo la persona válida para ser la candidata del PP de Tomiño.

–Otro de los problemas de Tomiño es la falta de suelo industrial. ¿Tienen algo pensado sobre esto?

–Vamos a ir paso a paso. Es un problema que vamos a abordar en el momento oportuno. Estamos centrados en recuperar la confianza de los tomiñeses. El actual gobierno solo trabaja para el centro aunque también ahí están muy descontentos. Los comerciantes, casi ninguno, está de acuerdo con lo que se está haciendo y el actual gobierno no los tiene en cuenta. En general estamos viendo cierta crispación en la gente, algo que no se veía en los últimos años y entendemos que no se les está escuchando desde el gobierno. Nosotros sí lo haremos y buscaremos soluciones.