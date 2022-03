AER apoyará los presupuestos de Rivas a cambio de la inclusión de sus proyectos

La alcaldesa de Redondela, la socialista Digna Rivas, ya sabe que si quiere aprobar sus primeros presupuestos, no le quedará otra opción que aceptar las propuestas de los que hasta el pasado verano eran sus socios de gobierno: la Agrupación de Electores. Así se lo trasladaron ayer los miembros de la formación asamblearia en la primera reunión mantenida entre ambos grupos para tratar de llegar a un acuerdo que permita sacar adelante las cuentas. No les queda otro remedio, puesto que el PSOE gobierna en solitario con solo siete concejales de los 21 que conforman la corporación municipal. Por tanto, necesitará el apoyo de AER (3) y del BNG (2) para poder aprobarlas, puesto que alcanzar un acuerdo con el PP (9) no entra en ninguna previsión.

Los representantes de AER mantuvieron en la tarde de ayer el primer encuentro con el gobierno local en relación a los presupuestos para buscar acuerdos que posibiliten su aprobación. Tras la reunión, los responsables de la Agrupación de Electores valoraron el “diálogo aberto polo goberno” y manifestaron “a súa disposición para chegar a un acordo, sempre e cando a proposta inclúa certos puntos e proxectos propostos pola Agrupación e que entenden como prioritarios para Redondela e a súa veciñanza”. Puntos clave Entre los puntos clave para garantizar su apoyo, AER anticipó durante la reunión que será “imprescindible” que el proyecto económico incluya dos actuaciones: por un lado, el inicio de las gestiones oportunas para la instalación de un tanque de tormentas en la red de saneamiento de Redondela que evite la saturación de la depuradora y los vertidos a la ría; y por otro, la revisión del proyecto previsto para la zona de Vilavella. AER propone un tanque de tormentas para evitar la saturación de la depuradora En este último caso consideran que la propuesta del gobierno local para construir un aparcamiento disuasorio en una parcela junto al Convento de Vilavella “é totalmente desproporcionado e outorga excesivo protagonismo aos coches; sen incluír prácticamente zonas verdes ou de lecer, obviando totalmente o importante valor patrimonial, medioambiental e social no que se sitúa”. En este caso, desde AER plantean como alternativa un aparcamiento de 80 plazas, en vez de 150, una zona de estacionamiento para bicis y motos, una amplia zona verde, una aula interpretativa al aire libre, aseos públicos, zona con mesas, servicios para autocaravanas y un puente que comunique la zona con el paseo del río Maceiras. Su objetivo es “recuperar este espazo para a veciñanza evitando facer un proxecto de costas ao río”. En todo caso, los representantes de AER dejaron claro en el encuentro que presentarán una propuesta final al gobierno de Rivas con una amplia y ambiciosa batería de medidas para Redondela que “irán na liña das que tiñamos pensado desenvolver de seguir no goberno e dacordo co noso programa electoral”, puntualizaron.