Co gallo do Día Mundial da Poesía, que se conmemora o luns, a Real Academia Galega prepara en colaboración co Concello de Nigrán unha homenaxe adicada ao poeta Bernardino Graña, que terá lugar mañá venres no auditorio municipal da localidade. O acto comezará ás 17.00 e retransmitirase en directo a través da web www.academia.gal.

O célebre escritor cangués que reside desde hai anos en Panxón acudirá ao acto, que conducirá a directora da Sección de Literatura da RAG, Marilar Aleixandre, e no que soarán os seus versos nas voces doutros autores amigos. Gelria encargarase da parte musical. O presidente da Academia, Víctor Freixanes, e o alcalde de Nigrán, Juan González, darán comezo cunhas palabras. O académico Xesús Alonso Montero pronunciará a laudatio do homenaxeado e diversos autores recitarán os seus poemas. Graña pertence á xeración de intelectuais que pularon pola renovación da cultura galega en pleno franquismo con Franco Grande, Ferrín ou Patiño, entre outros. A súa produción literaria foi recoñecida con diversos galardóns. e gañou o II Concurso Nacional de Contos Infantís O Facho con “O león e o paxaro rebelde” (Galaxia, 1969).