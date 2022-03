La falta de entendimiento entre el Concello de Ponteareas y la Xunta de Galicia en relación a las condiciones de cofinanciación de la reforma de la estación de autobuses se agrava con el anuncio del consistorio de devolverle las llaves del edificio al gobierno gallego para que se haga cargo de la estación a partir del 25 de marzo.

La pasada semana la alcaldesa, Cristina Fernández, reiteró a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade su colaboración, proponiendo como forma de pago descontar los 130.000 euros que la Xunta debe al Concello por las pérdidas ocasionadas por la gestión del inmueble desde 2011; y pagando los 246.000 restantes en cuotas anuales durante 20 años. Desde la oferta del Concello pasaron dos semanas, por lo que la regidora lamenta que “la Consellería no responsa la generosa oferta municipal para unas obras a realizar en un edificio propiedad exclusiva de la Xunta”.

“Ponteareas no tiene ninguna obligación de gastar nada en la estación de autobuses, que es competencia exclusiva de la Xunta, pero aun así estamos dispuestos a hacerlo a cambio de poder usar las instalaciones. Lo que no tiene sentido es que frente a la mano tendida del Concello, la Xunta ponga condiciones que además son imposibles legalmente. Las condiciones las pone quien colabora sin estar obligado, en este caso el Concello, y no quien recibe la colaboración”, recalca la regidora ponteareana.

En un nuevo escrito remitido ayer a la Consellería, la alcaldesa reitera la oferta de colaboración, pero señala que, ante la falta de respuesta, “poco acorde con la seriedad esperable de la Xunta”, el Concello se ve abocado a entregar ya las instalaciones para no seguir perdiendo dinero con su gestión. Por eso, el Concello emplaza a la Xunta a recoger el próximo 25 de marzo en la casa consistorial las llaves de la estación y hacerse cargo de las instalaciones. Asimismo, Fernández Davila dará la orden para que, a partir del 1 de abril, cesen todos los servicios contratados por el Concello en la estación, como la electricidad, limpieza o el seguro de responsabilidad civil.