El rosaleiro que recrea a escala la catedral de Notre Dame o el Capitolio

Todo comenzó como un pasatiempo mediante el que estar entretenido al llegarle la jubilación. Lo que no sabía Praxíteles González era que esa afición iba a convertirse en una espectacular colección de monumentos en miniatura en las que figuran piezas únicas llenas de detalle y con muchas horas de trabajo detrás. “Es un orgullo tener en O Rosal a artistas como Praxíteles, con la paciencia y la capacidad creativa para recrear a escala edificios tan singulares como son la Catedral de Santiago o la de Notre Dame, pero también estructuras tan nuestras como el puente de Tamuxe, la iglesia de o Rosal, el molino del Carreiro o la casa indiana que acoge el centro cultural de A Guarda”, destaca la alcaldesa, Ánxela Fernández.

El Concello prevé exponer las piezas más destacadas del maquetista

La regidora visitó recientemente a Praxíteles en su taller para ver algunas de estas piezas, muchas de ellas de grandes dimensiones. Desde el Concello ya se trabaja para poder realizar una exposición con algunas de sus miniaturas más destacadas y rendirle homenaje a este rosaleiro de corazón que lleva casi 25 años dedicado al mundo de las maquetas. A sus 84 años Praxíteles continúa más entregado que nunca a sus obras. Comenzó haciendo piezas con hierros viejos, barro y materiales sobrantes hasta que casi por casualidad dio el salto a las miniaturas. Todo por hacer una casa de muñecas para que jugara su nieta: la inspiración le llevó a recrear la casa de su propia hija a escala.

Praxíteles recuerda que detrás de cada pieza hay muchas horas de duro trabajo y mucha paciencia. Con la Catedral de Santiago estuvo más de ocho meses y con la de Florencia más de 1.500 horas, aunque la pieza que le ha robado más el sueño fue su última creación: una impresionante miniatura del Capitolio de los Estados Unidos, en la que ha trabajado más de trece meses, y en ocasiones unas diez horas diarias. Está formado por más de 7.000 piezas de madera y más de seiscientas ventanas para una maqueta de más de 150 kilos que no deja indiferente a nadie. “Para mí son proyectos muy importantes para tener siempre una ilusión y coger con ganas cada nuevo día que entra”, asegura.

Pero no todo es miniatura para Praxíteles. A sus espaldas también tiene cinco libros: Embaixadores dos infernos, que aborda la vida de los “cabaqueiros”, profesión a la que se dedicó; Ribeiras do Baixo Miño, sobre los usos y costumbres de O Rosal; Topónimos, a Terra das nosas raíces, que recoge más de novecientos topónimos de O Rosal y A Guarda junto a un mapa de toponimia; Eu tamén fun contrabandista do Esteiro do Miño, sobre los tiempos de extraperlo y el estraperlo en la comarca; y Eu tamén estiven na República Federal Alemá, su última obra, que trata sobre la emigración entre los años 1960 y 1980.