Técnicos de Ponteareas aconsejan ampliar el centro de salud en lugar de construir otro

A finales de 2021 la Xunta anunció a Ponteareas su intención de construir un nuevo centro de salud en la villa, previa cesión de un terreno por parte del Concello, y desde entonces la administración local trata de buscar el lugar idóneo para emplazar esta nueva infraestructura, sonando, por ejemplo, la antigua fábrica de Granitos del Tea, propuesta por el PSOE. Con todo, el arquitecto municipal advierte en un informe que en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ya se prevé un terreno específico para un nuevo equipamiento sanitario, en la zona donde se encuentra el actual centro de salud y que “lo más coherente y lógico es ofertar esa parcela analizando conjuntamente con los técnicos de la Xunta si es apta o no para atender sus necesidades y, en caso negativo, analizar otras posibilidades”.

En el mismo sentido se pronuncia el gobierno local, que explica que espera desde hace meses la visita de los técnicos de la Consellería de Sanidade para poder ofertar un terreno. En una carta enviada por la Xunta el pasado 4 de noviembre, esta adelantaba al Concello que se ponía a su “disposición para ayudaros en la localización del terreno adecuado. Nuestro personal técnico está a vuestra disposición para visitar y evaluar aquellas parcelas que consideréis y determinar si cumplen o no con las necesidades requeridas desde el punto de vista técnico”.

Respondiendo al ofrecimiento de la Xunta, la alcaldesa, Cristina Fernández, remitió el 21 de diciembre, coincidiendo con la entrada en vigor del PXOM, una carta solicitando “concertar una fecha en la que se pueda reunir la parte técnica de la Consellería y del Concello con la finalidad de alcanzar una solución satisfactoria”. “Ante la falta de respuesta a la carta y a llamadas telefónicas, la alcaldesa reiteró la petición por escrito el pasado 3 de marzo, continuando pendiente la contestación de la Xunta a día de hoy”, lamentan desde el Concello.

Comisión de sanidad

En la comisión de sanidad celebrada esta semana, a petición del PP, para intentar consensuar una ubicación, el gobierno local presentó un informe del arquitecto municipal en el que se señala que la información facilitada por carta por la Xunta “resulta exigua e insuficiente para que el Concello pueda tomar una decisión adecuada”. Por eso, en su informe, el técnico municipal concluye que “se debe reiterar la solicitud a la Xunta de una reunión con los técnicos de la Consellería para clarificar y concretar los detalles relativos a su planificación y a las previsiones del nuevo centro y del actual”. En todo caso, teniendo en cuenta que el PXOM prevé suelo para uso sanitario junto al actual centro de salud, el arquitecto recomienda utilizar esa parcela para ampliar las instalaciones. Siempre y cuando cumpla con los requisitos que marque la Consellería de Sanidade.

La alcaldesa reitera la disposición del Concello a colaborar con la Xunta, pero añade que “si la Xunta no contesta a nuestras solicitudes, difícilmente se podrá avanzar”. Para Cristina Fernández, esa ausencia de respuesta en tres meses podría revelar que “a pesar del anuncio hecho y la respuesta positiva del Concello, para la Xunta no es una prioridad construir ese nuevo centro de salud”. La regidora recuerda además que “mientras no se avance en el nuevo centro de salud, es una obligación ineludible de la Xunta atender debidamente el actual, donde 9.000 pacientes carecen de médico o médica asignada, y solucionar los graves problemas y carencias”.