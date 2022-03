La concejala del BNG de Soutomaior Olalla Obelleiro dejará la corporación tras presentar su renuncia al cargo por motivos personales. La edil, que se despidió ayer de sus compañeros en el pleno, será sustituida por Rosana Comesaña Sanromán, la siguiente en la lista nacionalista.

Obelleiro siempre estuvo profundamente comprometida con la causa del nacionalismo gallego, primero desde la militancia activa política y, desde mayo de 2015, como concejala del grupo municipal del BNG en Soutomaior, siendo la concejala más joven de la corporación en ese momento. La ya exedil expresó ayer su agradecimiento a sus compañeros de partido por el camino recorrido en estos siete años, y también agradeció “a confianza depositada en min pola militancia e as persoas votantes, ás que tratei sempre de representar da mellor maneira posíbel”.

"Seguirei traballando polo BNG e por ese tempo novo que Soutomaior tanto precisa"

Olalla Obelleiro también tuvo palabras de agradecimiento para el líder de su formación: “Grazas especialmente a Manu Lourenzo por embarcarme nesta andaina no 2015 dándome esta oportunidade”, y dejó claro que aunque deja la primera fila de la política, “por suposto, seguirei traballando polo BNG e por ese tempo novo que Soutomaior tanto precisa e co convencemento de que para o ano que vén Soutomaior vai ter un alcalde nacionalista”.

Por su parte, el portavoz municipal y diputado en el parlamento gallego, Manu Lourenzo, también agradeció el trabajo realizado por Olalla: “No ano 2015 eramos uns rapaces que collemos as rendas dun proxecto que loitaba contra vento e marea para manterse erguido; sete anos máis tarde representamos a un de cada dous veciños e conseguimos mesmo ganar as últimas eleccións galegas no concello, e todo isto non sería posíbel sen un piar tan importante como Olalla”. Y remató animándola a recuperar fuerzas. “Carga as pilas que dentro dun ano tamén vas ser ese piar esencial para acadar o Soutomaior novo polo que levamos tanto tempo traballando”, destacó.

Militante comprometida

Rosana Comesaña será su sustituta en la corporación. Al igual que su predecesora, es una militante comprometida con la causa del nacionalismo gallego, con experiencia en el mundo sindical y en la lucha por los derechos sociales de los vecinos de Soutomaior. Antes de ser nombrada formalmente como concejala, Comesaña quiso enviar un mensaje a la vecindad del municipio. “Traballarei xunto aos meus compañeiros e compañeiras, os que son concelleiros e os que non, por un Soutomaior novo, no que o Concello coide dos seus habitantes e os teña como centro das súas prioridades”, recalcó.