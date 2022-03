El gobierno municipal de Nigrán y el centro cultural Parada do Miñor han decidido aplazar el Enterro do Kiko que despide los festejos de Entroido en el municipio al próximo sábado, día 19 de marzo. El tradicional desfile que traslada la popular ave en carro de bueyes desde la Praza do Concello hasta el atrio parroquial, con posterior verbena, estaba previsto mañana pero ante la previsión de fuertes lluvias han preferido posponerlo.